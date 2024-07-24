ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 08:51
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 08:53
2 dk Okuma

Hamas: Paris Olimpiyatları tehdidi, İsrail’in uydurması

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, “İsrail'e bağlı hesaplar, olimpiyat oyunlarına katılacak olan işgalcilere ölüm tehditleri içeren ve Filistin direnişine atfedilen sahte bir video yayınladı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas: Paris Olimpiyatları tehdidi, İsrail’in uydurması

Hamas, sosyal medyada yayılan ve bir kişinin İsrail'in, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı nedeniyle, Paris'te ölümlü saldırı tehdidinde bulunduğu görüntülerin İsrail'in uydurması olduğunu açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'e bağlı hesaplar, olimpiyat oyunlarına katılacak olan işgalcilere ölüm tehditleri içeren ve Filistin direnişine atfedilen sahte bir video yayınladı" ifadelerini kullandı.

“Propagandanın bir parçası”

Rişk, bu görüntülerin, İsrail’in Filistin direnişinin imajını kötülemek için yürüttüğü propagandanın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı yürüten İsrail'in tüm alanlarda boykot edilmesi yönündeki çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada, yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan ve gömleğinde Filistin bayrağı olan bir kişinin görüntüleri yayıldı. Arapça aksanıyla konuşan kişi, görüntülerde şunları söylüyor: “Siyonist rejime (İsrail) karşı mücadelemiz devam ediyor. Fransız halkı ile Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron, siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü canice savaşta destek verdiniz. Siyonistleri Olimpiyat Oyunları'na davet ettiniz ve yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, Paris sokaklarından kan nehirleri akacak."

Aynı kişi görüntüyü, bir oyuncağın kesik kanlı başını havaya kaldırarak sona erdirdi.

İsrail’in de katılacağı Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz’da başlayacak.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail, UNRWA'yı “terör örgütü” olarak tanımlamaya hazırlanıyor
23 Temmuz 2024
/haber/israil-unrwa-yi-teror-orgutu-olarak-tanimlamaya-hazirlaniyor-297771
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze'de işgalci güç konumunda
20 Temmuz 2024
/haber/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazze-de-isgalci-guc-konumunda-297678
AB: İsrail'in, Batı Şeria'da topraklara el koyması uluslararası hukuka aykırı
17 Temmuz 2024
/haber/ab-israil-in-bati-seria-da-topraklara-el-koymasi-uluslararasi-hukuka-aykiri-297585
ilgili haberler
İsrail, UNRWA'yı “terör örgütü” olarak tanımlamaya hazırlanıyor
23 Temmuz 2024
/haber/israil-unrwa-yi-teror-orgutu-olarak-tanimlamaya-hazirlaniyor-297771
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze'de işgalci güç konumunda
20 Temmuz 2024
/haber/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazze-de-isgalci-guc-konumunda-297678
AB: İsrail'in, Batı Şeria'da topraklara el koyması uluslararası hukuka aykırı
17 Temmuz 2024
/haber/ab-israil-in-bati-seria-da-topraklara-el-koymasi-uluslararasi-hukuka-aykiri-297585
Sayfa Başına Git