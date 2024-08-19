Hamas: Netanyahu’nun amacı, askeri harekatı devam ettirmek

Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği ve arabulucu tarafları zor durumda bıraktığı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehine takasının yapılması için yürütülen müzakereler 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapıldı.

“Netanyahu işgalde ısrarcı”

Netanyahu'nun "Gazze'de kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği" bilgisine yer verilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiği kaydedildi.

Rehine takasına ilişkin yeni maddelerin de öneriye eklendiği ifade edilen açıklamada, "Netanyahu'yu arabulucuların çabalarını engellemekten, anlaşmaya varılmasını engellemekten ve Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını etkileyen saldırılarla halkımızın sistematik olarak hedef alınmasıyla maruz kaldığı tehlikeleri yaşayan rehinelerin hayatlarından tamamen sorumlu tutuyoruz" dendi.

“İsrail, arabuluculara yanıt bile vermedi”

AA’nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aktardığına göre, Hamas yetkilileri, hafta sonu Türkiye'yle temas kurarak, İsrail ile müzakere sürecine dair bilgi verdi.

Hamas yetkilileri, ABD'lilerin müzakerelerin gidişatına ilişkin "pembe bir tablo çizdiğini" ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığına dikkati çekti.

Hamas'a göre, İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda.

Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphi​​​​​​​ Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini; Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemeyi ve Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto etmeyi istiyor.

Bir diğer ek talep de İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını içeriyor. Bu kapsamda İsrail, 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'ın Dışişleri Bakanlığı yetkililerine verdiği bilgiye göre, İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile vermedi. Hamas'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)