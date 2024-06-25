Hamas: Netanyahu, ateşkes anlaşmasından kaçıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'de "kısmi bir anlaşmaya hazır olduğu" yönündeki açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Netanyahu'nun kısmi bir anlaşmadan ve saldırılara devam etmekten söz etmesinin, rehinelerin ailelerine yalan söylediğini ve onların evlatlarının hayatını umursamadığını gösterdiğini" vurgulayan Rişk, "Netanyahu'nun gerçek tavrı, bir anlaşmaya varmamak, vakit kazanmak ve soykırıma devam etmek için ateşkesten kaçmaktır" dedi.

Netanyahu 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, Gazze’deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım" demişti.

ABD’ye çağrı

Rişk, ABD yönetimini, Netanyahu'dan yana tavır almayı ve sessiz kalmayı bir kenara bırakıp savaşın durması için ona baskı yapmaya çağırdı.

Hamaslı yetkili ayrıca, Katar ve Mısırlı arabulucuların Gazze'de ateşkese varılması, İsrail ordusunun tamamen geri çekilmesi ve rehine takasını teminat altına alacak bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştıklarını yineledi.

İsrail ve ABD “üçüncü aşamayı” görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, "Gazze Şeridi'ndeki savaşın üçüncü aşamasına geçilmesi" konusunu ele aldı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Hochstein ile ABD’de bir araya geldi. İsrailli Bakan, Hochstein'a, "Gazze'deki savaşın üçüncü aşamasına geçişin tüm sektörleri etkileyeceğini ve İsrail'in tüm askeri ve siyasi olasılıklara hazırlandığını" belirtti.

İsrailli yetkililerin daha önceki açıklamalarına göre üçüncü aşama, yoğun (ayrım gözetmeyen) bombardımandan hedefe yönelik bombardımana geçiş anlamına geliyor, mevcut ikinci aşama ise geçen yıl 27 Ekim'de başlayan karadan saldırıları içeriyor.

Hochstein, Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki gerilimin kapsamlı savaşa dönüşmesini önlemek için İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington'ın Tel Aviv'e silah temininde gecikmesine ilişkin kamuoyu önünde yaptığı şikayete rağmen Biden yönetimi, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Tel Aviv'e askeri, istihbarati ve diplomatik düzeyde güçlü destek sağlıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)