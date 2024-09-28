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Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 17:04
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2024 17:05
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Hamas: Nasrallah Filistin direnişine yardımcı olma yolunda öldü

Hizbullah lideri Nasrallah için taziye mesajı yayımlayan Hamas, “Nasrallah'ın öldürülmesinin uluslararası barış ve güvenliği açıkça tehdit eden İsrail'in vahşetini bir kez daha kanıtlayan, korkak bir terör eylemi olduğunu” belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamas: Nasrallah Filistin direnişine yardımcı olma yolunda öldü
Fotoğraf: AA arşiv

Hamas, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için taziye mesajı yayımladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail'e karşı Filistin halkına ve direnişine yardımcı olma yolunda öldüğü kaydedildi.

“İsrail uluslararası değer ve sözleşmeleri hiçe saydı”

Lübnan halkına, Hizbullah'a ve Lübnan'daki direniş gruplarına "en içten taziye mesajlarının" iletildiği ifade edilen açıklamada, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırı kınandı.

İsrail'in saldırısıyla, tüm uluslararası değer, norm ve sözleşmeleri hiçe saydığı aktarılan açıklamada, "Nasrallah'ın öldürülmesinin uluslararası barış ve güvenliği açıkça tehdit eden İsrail'in vahşetini bir kez daha kanıtlayan, korkak bir terör eylemi olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Dayanışma mesajı

Hamas'ın Hizbullah ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada ayrıca Lübnan ve Filistin'e yapılan saldırılardan doğan sonuçların tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD'ye ait olduğu kaydedildi.

Hizbullah, hareketin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı Filistin-İsrail Savaşı
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