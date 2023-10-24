Hamas liderinin ‘şükür namazı’ videosunda bayrak detayı

Gazeteci Fehim Taştekin, 22 Ekim’de Al-Monitor’de yayımlanan “Türkiye, Hamas’ı kovabilir mi?” başlıklı yazısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin 7 Ekim’de başlayan ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sırasında İstanbul’da olduğunu ve ‘nazikçe’ Türkiye’den gönderildiğini yazdı.

Heniye’nin namazlı sevinç görüntüsünün ve Katar’ın başkenti Doha’da yaşayan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’nin El-Cezire röportajının Ankara’da ‘rahatsızlık’ yarattığını belirten Taştekin, şunları kaydetti:

“Al-Monitor’a konuşan iki farklı kaynak, Ankara’nın, İsrailli sivillerin katledildiği baskından dolayı Hamas’ı hâlâ himaye ediyor görüntüsünden çıkmak istediğini, bu yüzden Heniye ve arkadaşlarına nazikçe ‘Git’ dediğini kaydetti.”

Heniye ve beraberindekilerin ‘şükür namazı’ kıldığı görüntülerde, kitaplıkta Hamas ve Türkiye bayraklarının olduğu görünüyor. Bu detay, Heniye’nin Türkiye’deki ofisinde olma ihtimalini güçlendiriyor.

اسماعيل هنية وفريقه يسجدون سجدة الشكر على ما أسماه بالنصر. pic.twitter.com/qBLiRqnogq — أحمـد (@A_MQQ) October 7, 2023

RIA Novosti: MİT, ‘Güvenliğinizi sağlayamayız’ dedi

Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan ‘ismi açıklanmayan bir kaynak’ ise MİT’in aynı gün Hamas liderleriyle görüştüğünü ve “İsrail’den gelecek tehditlere karşı güvenliklerinin sağlanamayacağı”nı ifade etmelerinin ardından Hamas liderlerinin Türkiye’den ayrılma kararı verdiğini öne sürdü.

İletişim Başkanlığı: Asılsız iddialar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise Fehim Taştekin’in yazısına atıfla, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas’ın üst düzey yetkililerine Türkiye'yi derhal terk etme talimatı verdiği iddiaları tamamen asılsızdır” paylaşımında bulundu. Paylaşımın sadece Arapça yapılması dikkat çekti.

Ancak söz konusu paylaşımda, Heniye’nin ‘Aksa Tufanı’ operasyonu başladığı sırada Türkiye’de olup olmadığına ilişkin herhangi bir ifade yer almadı.

Erdoğan’ın ‘taraf’ çıkışı

Bugüne kadar Katar’la birlikte Hamas’ın en ciddi destekçisi konumunda olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 Ekim’deki TBMM Grup Toplantısı’nda dikkat çekici bir açıklama yapmıştı:

“Kullandıkları yöntemler ve sonuçları itibarıyla eleştirilmeye de desteklenmeye de ihtiyacı olan taraflar arasında körü körüne bir tarafın safında yer almak, sadece yaşanan krizi derinleştirmeye yarar. Bunun için Türkiye olarak biz tarafları itidale davet ediyoruz. Bölgedeki savaşın bir an önce durmasını, taraflar arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözümünü istiyoruz.”

Tam da Erdoğan’ın işaret ettiği gibi, Türkiye, Filistin-İsrail Savaşı’nın başından bu yana “körü körüne bir tarafın safında” yer almamaya özen gösterirken, süreç içerisinde hem ateşkes hem de esirlerin durumu gibi konulara ilişkin arabuluculuk görüşmelerinde Katar ve Mısır’ın ön plana çıktığı görülüyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)