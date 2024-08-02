ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 16:45
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 16:51
1 dk Okuma

Hamas lideri İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas lideri İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
*Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal, Heniyye'nin cenaze töreninde konuşma yapıyor. (Fotoğraf: AA)

İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar’ın başkenti Doha’da son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, dün (1 Ağustos) akşam saatlerinde Tahran’dan Katar’a getirilen Heniyye’nin cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Hamas lideri Heniyye için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi
Hamas lideri Heniyye için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi
1 Ağustos 2024

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.

Çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı.

Törenin ardından Heniyye’nin naaşı, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusayil kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

İsmail Heniyye kimdir?
İsmail Heniyye kimdir?
31 Temmuz 2024

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı ismail heniyye Hamas katar doha
ilgili haberler
ERDOĞAN KARAR ÇIKARTTI
Heniyye için "milli yas" ilanı
1 Ağustos 2024
/haber/heniyye-icin-milli-yas-ilani-298126
NEW YORK TIMES:
"Heniyye füze ile değil, kaldığı misafirhaneye sokulan bomba patlatılarak öldürüldü"
1 Ağustos 2024
/haber/heniyye-fuze-ile-degil-kaldigi-misafirhaneye-sokulan-bomba-patlatilarak-olduruldu-298125
Hamas lideri Heniyye için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi
1 Ağustos 2024
/haber/hamas-lideri-heniyye-icin-tahranda-cenaze-toreni-duzenlendi-298111
BMGK, Heniyye suikastıyla ilgili toplandı: "Felaketin eşiğindeyiz"
1 Ağustos 2024
/haber/bmgk-heniyye-suikastiyla-ilgili-toplandi-felaketin-esigindeyiz-298096
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
31 Temmuz 2024
/haber/dr-selim-sezer-heniyye-suikasti-israil-in-catismayi-genisletme-niyetinin-gostergesi-298072
İsmail Heniyye kimdir?
31 Temmuz 2024
/haber/ismail-heniyye-kimdir-298026
İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
31 Temmuz 2024
/haber/israil-hamas-lideri-heniyye-yi-tahran-da-oldurdu-298025
ilgili haberler
ERDOĞAN KARAR ÇIKARTTI
Heniyye için "milli yas" ilanı
1 Ağustos 2024
/haber/heniyye-icin-milli-yas-ilani-298126
NEW YORK TIMES:
"Heniyye füze ile değil, kaldığı misafirhaneye sokulan bomba patlatılarak öldürüldü"
1 Ağustos 2024
/haber/heniyye-fuze-ile-degil-kaldigi-misafirhaneye-sokulan-bomba-patlatilarak-olduruldu-298125
Hamas lideri Heniyye için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi
1 Ağustos 2024
/haber/hamas-lideri-heniyye-icin-tahranda-cenaze-toreni-duzenlendi-298111
BMGK, Heniyye suikastıyla ilgili toplandı: "Felaketin eşiğindeyiz"
1 Ağustos 2024
/haber/bmgk-heniyye-suikastiyla-ilgili-toplandi-felaketin-esigindeyiz-298096
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
31 Temmuz 2024
/haber/dr-selim-sezer-heniyye-suikasti-israil-in-catismayi-genisletme-niyetinin-gostergesi-298072
İsmail Heniyye kimdir?
31 Temmuz 2024
/haber/ismail-heniyye-kimdir-298026
İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
31 Temmuz 2024
/haber/israil-hamas-lideri-heniyye-yi-tahran-da-oldurdu-298025
Sayfa Başına Git