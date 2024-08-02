Hamas lideri İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi

İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar’ın başkenti Doha’da son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, dün (1 Ağustos) akşam saatlerinde Tahran’dan Katar’a getirilen Heniyye’nin cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Hamas lideri Heniyye için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.

Çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı.

Törenin ardından Heniyye’nin naaşı, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusayil kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

İsmail Heniyye kimdir?

(VC)