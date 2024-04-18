Hamas lideri İsmail Haniye Erdoğan'ın konuğu olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar’ın başkenti Doha’da görüştüğü Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri kaynaklarına göre, Fidan ile görüşmesinde ateşkes, rehineler ve Gazze’ye yönelik insani yardımın ele alındığı Haniye'nin “Haftasonu misafiri [olacağını]" Erdoğan Hamas'ı övdüğü grup konuşmasında dile getirdi. "Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" dedi.

Erdoğan grup konuşmasında, İsrail’le ticareti durdurmadığı için Yeniden Refah Partisi'nce yerel seçim kampanyasında eleştirilmesini sert sözlerle kınamış ve “Seçim sürecinde de seçim sonrasında da birtakım merkezlerden, şahsıma ve partimize yönelik bazı insafsız, izansız ithamlarda bulunuldu. Birileri, yalan olduğunu bal gibi bildikleri iddialar üzerinden bizi, partimizi, hükümetimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni töhmet altında bıraktı." demişti.

Erdoğan: "Kuvayı Milliye ne

ise Hamas da işte aynen o"

Erdoğan eleştirilere karşılık olarak Hamas'ı göklere çıkarmış ve “Dünyada hiç kimse konuşamazken, biz çıktık ‘Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur’ dedik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden son 70 yılda İsrail'in Filistin'in topraklarını nasıl adım adım işgal ettiğini haritalarıyla ortaya koyduk." demişti.

Erdoğan daha da ileri giderek Hamas'ın " Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayı Milliye ne ise Hamas['ın] da işte aynen o [olduğunu]" söylemiş ve "bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Böyle bir dönemde hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.

Hamas'tan yanıt: “Cesur bir ses”

Hamas, internet sitesinde Erdoğan’ın sözlerinden "gurur duyduklarını" açıkladı.

Hamas açıklamasında, “Erdoğan’ın Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milli kuvvetlerinin rolünü Hamas'ın Filistin halkını, topraklarını ve kutsal mekanlarını savunmak için verdiği mevcut mücadeledeki rolüne benzeterek, harekete ve Filistin'deki direniş projesine verdiği cesur destekten dolayı derin takdir ve gurur duyuyoruz." dedi.

CHP’den eleştiriler: "Bir benzerlik yok"

Erdoğan'ın Hamas övgülerine CHP sözcüleri tepki gösterdi.

VoA Türkçe, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'in, “Hamas ile Kuvayi Milliye’nin benzerliği yoktur. İdeolojik tercihlerinize Milli Mücadeleyi alet etmeyin. Siz Filistin davası için hiçbir bedel ödemediniz. En büyük cesaretiniz Yahudi lobisinden Cesaret Madalyası almanızdı” dediğini yazdı.

VoA Türkçe’ye demeç veren CHP İstanbul milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Oğuz Kaan Salıcı da, “Hamas’ı Kuvayı Milliye ile özdeşleştirmek demek ‘Filistin davası Hamas’la başladı’ demektir. Oysa herkes gayet iyi biliyor ki bu mücadele onlarca yıllık bir mücadeledir. Ve kesinlikle Hamas’la başlamamıştır." dedi.

(AEK)