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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 14:18
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Hamas lideri Heniyye Katar'da defnedilecek

Hamas, Heniyye için Tahran'da cenaze töreni düzenleneceğini, ardından cenazenin Katar’a nakledileceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas lideri Heniyye Katar'da defnedilecek
Fotoğraf: AA Arşiv

Hamas, suikast sonucu öldürülen Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin cenaze programına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Heniyye için yarın (1 Ağustos) İran’ın başkenti Tahran’da resmi ve halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek. Heniyye’nin naaşı aynı gün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilecek.

Hamas açıklamasında, “Şehit liderin ruhu için 2 Ağustos’ta cuma namazının ardından Doha’daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra naaşı Luseyl’deki mezarlığına defnedilmek üzere son mekânına nakledilecek. Cenaze töreni, Arap ve İslam liderleri ve halktan katılımla Doha’da gerçekleştirilecek” denildi.

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Heniyye suikastı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye’nin, Tahran’da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

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(VC)

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