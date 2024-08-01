ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 15:14
1 dk Okuma

Hamas lideri Heniyye için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi

Heniyye, Tahran'daki törenin ardından yarın Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas lideri Heniyye için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

İsmail Heniyye, Tahran'daki törenin ardından yarın (2 Ağustos) Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

İsmail Heniyye kimdir?
İsmail Heniyye kimdir?
31 Temmuz 2024

"Saldırı ABD'nin koordinasyonuyla gerçekleştirildi"

Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Heniyye'ye düzenlenen suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini iddia etti.

Heniyye'nin Filistin için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir" dedi.

"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"
"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"
31 Temmuz 2024

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı ismail heniyye Hamas İran
ilgili haberler
Hamas lideri İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
2 Ağustos 2024
/haber/hamas-lideri-ismail-heniyye-katar-da-topraga-verildi-298172
BMGK, Heniyye suikastıyla ilgili toplandı: "Felaketin eşiğindeyiz"
1 Ağustos 2024
/haber/bmgk-heniyye-suikastiyla-ilgili-toplandi-felaketin-esigindeyiz-298096
İSMAİL HENİYYE'YE SAYGI DURUŞU
Orta Doğu ülkeleri, ayrım gözetmeksizin İsmail Heniyye'nin katline karşı tutum aldı
31 Temmuz 2024
/haber/orta-dogu-ulkeleri-ayrim-gozetmeksizin-ismail-heniyye-nin-katline-karsi-tutum-aldi-298084
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
31 Temmuz 2024
/haber/dr-selim-sezer-heniyye-suikasti-israil-in-catismayi-genisletme-niyetinin-gostergesi-298072
Hamas lideri Heniyye Katar'da defnedilecek
31 Temmuz 2024
/haber/hamas-lideri-heniyye-katar-da-defnedilecek-298056
Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı
31 Temmuz 2024
/haber/heniyye-icin-filistinde-bir-gunluk-yas-ilani-298052
İsmail Heniyye kimdir?
31 Temmuz 2024
/haber/ismail-heniyye-kimdir-298026
İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
31 Temmuz 2024
/haber/israil-hamas-lideri-heniyye-yi-tahran-da-oldurdu-298025
ilgili haberler
Hamas lideri İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
2 Ağustos 2024
/haber/hamas-lideri-ismail-heniyye-katar-da-topraga-verildi-298172
BMGK, Heniyye suikastıyla ilgili toplandı: "Felaketin eşiğindeyiz"
1 Ağustos 2024
/haber/bmgk-heniyye-suikastiyla-ilgili-toplandi-felaketin-esigindeyiz-298096
İSMAİL HENİYYE'YE SAYGI DURUŞU
Orta Doğu ülkeleri, ayrım gözetmeksizin İsmail Heniyye'nin katline karşı tutum aldı
31 Temmuz 2024
/haber/orta-dogu-ulkeleri-ayrim-gozetmeksizin-ismail-heniyye-nin-katline-karsi-tutum-aldi-298084
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
31 Temmuz 2024
/haber/dr-selim-sezer-heniyye-suikasti-israil-in-catismayi-genisletme-niyetinin-gostergesi-298072
Hamas lideri Heniyye Katar'da defnedilecek
31 Temmuz 2024
/haber/hamas-lideri-heniyye-katar-da-defnedilecek-298056
Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı
31 Temmuz 2024
/haber/heniyye-icin-filistinde-bir-gunluk-yas-ilani-298052
İsmail Heniyye kimdir?
31 Temmuz 2024
/haber/ismail-heniyye-kimdir-298026
İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
31 Temmuz 2024
/haber/israil-hamas-lideri-heniyye-yi-tahran-da-oldurdu-298025
Sayfa Başına Git