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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 20:28
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024 22:33
2 dk Okuma

İSRAİL HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI

Hamas, Katar ve Mısır'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı

Öneriye İsrail'den henüz resmi bir yanıt gelmedi. İsrail Ordusu Refah'a yönelik saldırı hazırlıkları kapsamında 100 bin kişinin Doğu Refah’ı tahliyesini emretti. Refah saldırısı Gazze'ye yönelmesi beklenen büyük kara saldırısını önceliyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hamas, Katar ve Mısır'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı
Refah'tan katırların çektiği arabalarla ayrılmak üzere yola çıkan Filistinli aileler /Zuma

Hamas bugün yaptığı açıklamada siyasi büro başkanının ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada, İsmail Haniye'nin bugün yaptığı telefon görüşmesiyle Katarlı ve Mısırlı arabuluculara onay konusunda bilgi verdiği belirtildi.

İsrailli yetkililer ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Erdoğan: "Hamas bizim telkinlerimize uydu"

Kabine toplantısı sonrası basın toplantısında Hamas'ın açıklamasına değinen Erdoğan "Bu vesileyle bizim telkinlerimizle Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk." dedi. 

Erdoğan "Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır." dedikten sonra, "Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağır[dı]."

Erdoğan İsrail'le Gazze konusunda süre giden gerilimi de ima ederek "Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapı olmadığı inancındayız. Yeter ki hüsnüniyetle yaklaşılsın, diplomasiye imkân tanınsın." dedi. 

Hamas'ın "gerçekçi" önerisi

İran'ın kontrolündeki Press TV'nin haberine göre, üst düzey bir Hamas yetkilisi, grubun Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve işgal güçlerinin kuşatma altındaki Filistin topraklarından çekilmesini içeren "gerçekçi" bir ateşkes önerisi ortaya koyduğunu söyledi.

Lübnan merkezli Hamas yetkilisi Osama Hamdan, Cumartesi gecesi, Gazze'de durdurulan ateşkes görüşmelerinin Katar'da Pazar günü yeniden başlamasının beklendiğini belirten haberler nedeniyle yaptığı açıklamada "Hamas'ın Gazze'deki son ateşkes teklifi o kadar gerçekçi ki düşman bunu reddedemez" dedi.

Hamdan "Hamas['ın], teklifinde esirler meselesi ve işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi konusuna ilişkin spesifik ayrıntılara yer verdi[ğini]" söyledi. 

İsrail Refah'a saldırı
hazırlıklarını sürdürüyor

İsrail Savunma Kuvvetleri [Ordu] sözcüsü, emir uyarınca tahminen 100 bin kişinin tahliye edilmesinin istendiğini söyledi.

İsrail ordusu Refah'ı terk etmesi istenen 100 bin insanın Filistin'de genişletilmiş bir insani bölge olarak gösterdiği yere taşınmasını emretti. 

İsrail'in "sınırlı" ve "geçici" olduğunu söylediği doğu Refah'ın tahliyesi, 1,4 milyonu aşkın sivilin barındığı güney Gazze'ye yönelmesi beklenen kara saldırısı öncesinde gerçekleştirilmek isteniyor.

Beyaz Saray geçen hafta İsrail'e büyük miktarda ölümcül silah sevkiyatını durdurdu. Kararın alınma sürecini bilen iki üst düzey yönetim yetkilisine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri [Ordusu] Refah'a kara saldırısına hazırlanırken Beyaz Saray geçtiğimiz hafta İsrail'e büyük miktarda saldırı silahı sevkiyatını durdurdu.

Yetkililer, sevkiyatın 2000 kiloluk bombalar ve Refah'ta kullanılması muhtemel diğer mühimmatı içerdiğini söyledi. İsrail'in halihazırda sahip olduğu  büyük cephanelik ABD'nin sevkiyatı durdurmasının İsrail saldırısını durdurma ihtimali yok.

Yetkililer, bu hareketin İsrail'e silah sağlama politikasında daha büyük bir değişikliğe işaret etmediğini ancak ABD'nin, saldırı silahlarının nasıl kullanılabileceğine ilişkin kaygılar nedeniyle İsrail'e silah ve teçhizat vermemesinin çok ender görülen bir durum olduğunu söylüyor.

(AEK)

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