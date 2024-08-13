Hamas: İsrailli rehinelerden biri öldürüldü, ikisi yaralandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli rehineleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin saldırılarına dair Telegramdan açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, iki ayrı olayda, İsrailli rehineleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin, bir rehineyi ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın rehineyi de ağır yaraladığını belirtti.

“Sorumluluk, İsrail hükümetinde”

Yaralı rehinelerin hayatlarını kurtarmaya yönelik çabaların devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze’deki katliamların ve bunun sonucunda ortaya çıkan tepkilerin tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu dile getirdi.

Ebu Ubeyde, olayın ayrıntılarını öğrenmek için bir komite oluşturulduğunu ve daha sonra detaylı bir açıklama daha yapılacağını aktardı.

İsrail ordusu: Araştırma başlatıldı

İsrail ordu sözcülüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada “henüz olayı doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir istihbarat bilgisinin bulunmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Hamas, Biden’ın ateşkes önerisinin uygulanmasını talep etti

Netenyahu'ya ateşkes çağrısı İsrail güvenlik bürokrasisi Başbakan Binyamin Netenyahu'ya, “Gazze'deki rehineler için zamanın daraldığı ve rehine takasını içeren bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi” yönünde çağrı yapıyor. Hamasın açıklamasının ardından İsrailli gazeteci Barak Ravid, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "(İsrailli) Güvenlik teşkilatının yöneticileri haftalardır Netanyahu'ya, kaçırılanların (Gazze’deki İsrailli rehineler) zamanının olmadığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu söylüyordu. (Netanyahu) Pazarlık yapmayı bilmedikleri için onları azarladı. Bugün olan oldu" diye yazdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)