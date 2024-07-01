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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2024 08:43
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2024 08:44
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Hamas: İsrail’in mahkumları canlı kalkan olarak kullanması savaş suçu

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail’in, tüm uluslararası sözleşmeleri, kanunları ve anlaşmaları göz ardı ettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas: İsrail’in mahkumları canlı kalkan olarak kullanması savaş suçu

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları sırasında Filistinli mahkumları canlı kalkan olarak kullanmasını "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak değerlendirdi ve İsrail’in yargılanması çağrısında bulundu.

Bunun tüm savaş yasalarının ve mahkumların haklarının açık bir ihlali olduğunu ve tüm uluslararası sözleşmelerin, kanunların ve anlaşmaların göz ardı edilmesi anlamına geldiğini belirten Rişk, Filistinli tutukluların maruz bırakıldıkları açlık, aşağılama ve taciz de dahil olmak üzere her türlü ihlali içeren listeye “canlı kalkan” suçunun da eklendiğini vurguladı.

Uluslararası mahkemelere çağrı

Bu ihlallerin aynı zamanda "kasıtlı tıbbi ihmal, yiyecek ve ilaçtan yoksun bırakma, uzuvların kırılması, yavaş öldürme ve sahada infazları" da içerdiğine dikkati çeken Rişk, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesini "işgal liderlerinin yargılandığı savaş suçları dosyasına canlı kalkan suçunu da eklemeye" çağırdı.

İsrail askerleri, 22 Haziran'da Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri baskında 3 genci silahla yaralayıp gözaltına almış, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullanmış ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olmuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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