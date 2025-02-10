Hamas İsrail'le esir takasını askıya aldı

Hamas’ın askeri operasyonları yürüten birimi İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, hafta sonu yapılacağı planlanan esir takasını askıya aldıklarını açıkladı.

Ebu Ubeyde takası durdurmalarını, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesiyle gerekçelendirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ebu Ubeyde 15 Şubat’ta yapılması planlanan takasın İsrail taahhütlerine uyana ve önceki haftalarda yerine getirmiş olması gerektiği halde getirmediği sorumluluklarının gereğini yapana kadar süresiz olarak askıya alındığını belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının koşullarını yerine getirmesi halinde, kendilerinin de anlaşma koşullarına bağlı kalacaklarını doğruladı.

Hamas'ın planlanan rehine takasını askıya alma duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgenin imarını sağladıktan sonra Gazze'deki Filistinlilerin, evlerine geri dönmelerine izin verilmeyeceğine yönelik son açıklamalarının Filistinlier ve dünya kamu oyunda yarattığı öfke patlamasının ardından geldi.

"GAZZELİLER GİDECEK, ŞERİT 'RIVIERA' OLACAK" Dünya Trump'ın Gazze Şeridi'ne “el koyma” niyetine tepkili

Trump yangına körükle gidiyor

AP!nin haberine göre Trump, Pazartesi günü Fox News'den Bret Baier ile yaptığı bir röportaj kaydında ABD'nin Gazze Şeridi'nde savaştan zarar görmüş toprakları kişisel mülkiyetini altına alacağını ve bu plan kapsamında Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne geri dönmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

(AEK)