ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Şubat 2025 20:58
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2025 22:05
1 dk Okuma

"iSRAİL ATEŞKESE UYMUYOR"

Hamas İsrail'le esir takasını askıya aldı

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in geçmişe dönük olarak sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi halinde kendilerinin de anlaşma koşullarına uyacaklarını doğruladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamas İsrail'le esir takasını askıya aldı
İstanbul surlarında Ebu Ubeyde posteri/wikipedia

Hamas’ın askeri operasyonları yürüten birimi İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, hafta sonu yapılacağı planlanan esir takasını askıya aldıklarını açıkladı.

Ebu Ubeyde takası durdurmalarını, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesiyle gerekçelendirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ebu Ubeyde 15 Şubat’ta yapılması planlanan takasın İsrail taahhütlerine uyana ve önceki haftalarda yerine getirmiş olması gerektiği halde getirmediği sorumluluklarının gereğini yapana kadar süresiz olarak askıya alındığını belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının koşullarını yerine getirmesi halinde, kendilerinin de anlaşma koşullarına bağlı kalacaklarını doğruladı.

Hamas'ın planlanan rehine takasını askıya alma duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgenin imarını sağladıktan sonra Gazze'deki Filistinlilerin, evlerine geri dönmelerine izin verilmeyeceğine yönelik son açıklamalarının Filistinlier ve dünya kamu oyunda yarattığı öfke patlamasının ardından geldi.

Dünya Trump'ın Gazze Şeridi'ne “el koyma” niyetine  tepkili
"GAZZELİLER GİDECEK, ŞERİT 'RIVIERA' OLACAK"
Dünya Trump'ın Gazze Şeridi'ne “el koyma” niyetine  tepkili
5 Şubat 2025

Trump yangına körükle gidiyor

AP!nin haberine göre Trump, Pazartesi günü Fox News'den Bret Baier ile yaptığı bir röportaj kaydında ABD'nin Gazze Şeridi'nde savaştan zarar görmüş toprakları kişisel mülkiyetini altına alacağını ve bu plan kapsamında Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne geri dönmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

(AEK)

Haber Yeri
Gazze
Hamas ateşkes anlaşması İsrail Gazze
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git