Hamas İsrail'in ateşkes anlaşması koşullarını kabul etti, rehinelerin bırakılması umudu arttı

Hamas, Gazze'de ateşkes ilanı için İsrail'in öne sürdüğü iki temel koşulunu kabul etti. Böylece 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" harekatı sırasında Hamas tarafından rehin alınanlardan 30'unun bırakılması için bir anlaşmaya varma umudu arttı.

ABD iş dünyasının önde gelen kanaat organı The Wall Street Journal'ın perşembe günü bildirdiğine göre, Hamas, ilk kez 60 günlük ateşkes boyunca İsrail güçlerinin Gazze'deki varlığını kabul edeceğini bildirdi. Gazete, haberini adları saklı Arap arabuluculara dayandırdı.

Kaynaklar, ayrıca Hamas'ın hafta başında aralarında ABD yurttaşları da olan rehinelerin listesini verdiğini de doğruladı.

Gazete, gerçekleştiği söylenen ilerlemeyi 20 Ocak'ta görevi devralacak olan yeni Başkan Donald Trump'ın, göreve başladığında rehineler serbest bırakılmamış olursa "cehennem gibi bir bedel" ödeteceği tehdidiyle ilişkilendirdi.

Hamas'ın 240 Filistinli mahpus karşılığında 105 sivili -81 İsrailli, 23 Taylandlı ve bir Filipinli- serbest bıraktığı Kasım 2023'teki bir haftalık ateşkes sonrasında, İsrail birliklerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içermeyen bütün ateşkes önerilerini geri çevirmişti.

ABD ve Mısır tarafından kotarılan anlaşma, aralarında ABD yurttaşları da olan 30 rehinenin serbest bırakılması koşuluyla 60 günlük bir ateşkesi içeriyor.

Buna karşılık olarak İsrail, Filistinli mahpusları serbest bırakacak ve Gazze'ye insani yardımın artırılmasını sağlayacak. Görüşmeler İsrail ve Hamas müzakerecileri arasında Kahire'de sürdürülüyor. Bu arada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan müzakerelere katkıda bulunmak üzere bölgeye geldi.

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, teklif, Hamas'ın daha önce karşı çıktığı ancak şimdi kabule yanaştığı haber verilen Philadelphi ve Netzarim koridorlarında İsrail'in geçici askeri varlığını içeriyor.

Philadelphi Koridoru, Gazze'nin Sina sınırı boyunca uzanıyor ve Netzarim Koridoru, Gazze'nin güneyinde Şeridi bölüyor.

Yeni teklifte serbest bırakılacak rehinelerin sayısı ve İsrail'in Gazze'deki askeri varlığının kapsamı da henüz tam olarak belirlenmiş değil. Habere göre taraflar, ateşkesin çatışmalara daha da kalıcı bir son verip vermeyeceği sorusunun da içinde olduğu bu noktalar üzerinde henüz bir çözüme ulaşmış değil.

Gazze'de yaklaşık 100 rehinenin kaldığı düşünülüyor ve bunların çoğunun hava akınları sırasında öldürülmüş olmasından kaygı duyuluyor.

Çatışmalar, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail içine girerek yaklaşık 1.200 kişiyi öldürmesi ve 250 kişiyi kaçırmasıyla başlamıştı.

(AEK)