Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un #COP28’e davet edilmesini kınadı

Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ev sahipliğinde Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’na (COP28) davet edilmesini kınadı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hamas yaptığı yazılı açıklamada, BAE'deki İklim Zirvesi ile eşzamanlı olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara, camilere ve kiliselere yönelik saldırılarına yeniden başladığını belirtti.

“Daveti reddedin”

İsrail'in Gazze'de, konferansın organizatörü olan BM'ye ait tesisleri de hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, Hamas şöyle dedi:

“BAE'de düzenlenen COP28'e katılmak üzere Siyonist varlığın Cumhurbaşkanı Herzog'a yapılan daveti kınadığımızı duyuruyoruz. Dost devlet BAE'ye, ciddiyetle, ev sahibi ülke olarak konferansın niteliği ne olursa olsun, bu daveti reddetme çağrısında bulunuyoruz.

“Bu suçluya (Herzog), böyle bir şansı sunmanın hesabını verme sorumluluğu uluslararası topluma ve BM'ye aittir."

Açıklamada, Herzog'a ve diğer İsrailli liderlere alan açılması yerine onları boykot etmenin siyasi ve ahlâki bir zorunluluk olduğu belirtildi.

• İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de devreye giren "insani ara" bu sabah itibarı ile son buldu. "İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı. (TY)