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Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2024 11:02
 ~ Son Güncelleme: 31 Ağustos 2024 11:04
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Hamas: İsrail, Batı Şeria’da halkı tehcir etmeyi planlıyor

Uluslararası topluma çağrı yapan Hamas, İsrail’in Filistin halkına karşı izlediği suç politikasının durdurulması gerektiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamas: İsrail, Batı Şeria’da halkı tehcir etmeyi planlıyor
İsrail ordusunun Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na saldırısında çok sayıda ev zarar gördü, kampın altyapısı tahrip oldu. Fotoğraf: AA

Hamas, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki askeri operasyonlarına dair açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, “Bu operasyon, Batı Şeria topraklarını istila etme, halkını sürme ve tehcir etme planı bağlamında gerçekleşiyor” dedi.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’nın Tulkerim ve Tubas kentlerindeki operasyonlarının başarısızlığının Cenin kentinde de yaşanacağına vurgu yapılarak, Filistin halkının direnişinin kırılamayacağı ve tek seçenek olarak birlik içerisinde direnişin önemine dikkat çekildi.

Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, İsrail’in Filistin halkına karşı izlediği suç politikasının durdurulması gerektiği vurgulandı.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

Bölgenin altyapısında ağır hasara yol açan saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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