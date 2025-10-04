Hamas'ın yanıtı sonrası Trump: İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı

Katar merkezli Al Jazeera’nin haberine göre Hamas, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını sonlandırması ve bölgeden tamamen çekilmesi karşılığında tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

Trump Hamas açıklamasını görmezden geldi, pazar gece yarısına kadar süre tanıdı

"Daha fazla istişare gerekiyor"

Örgütün Telegram’dan açıklamasında “Hareket, bu bağlamda anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere hazır olduğunu teyit ediyor” denildi.

Hamas ayrıca, Gazze’nin yönetimini, ‘Filistin ulusal mutabakatına ve Arap-İslam desteğine dayalı, bağımsız bir Filistinli teknokratlar heyetine devretmeyi’ de kabul ettiklerini duyurdu.

Ancak örgüt, Trump’ın önerisinde geçen Gazze Şeridi’nin geleceğine ve Filistin halkının meşru haklarına dair diğer konuların ‘ulusal tutum ve uluslararası hukukla’ bağlantılı olduğunu da vurguladı.

Bu meselelerin, ‘Hamas’ın da sorumlu şekilde katılıp katkı sağlayacağı kapsamlı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde ele alınacağı’ bildirildi.

"İsrail Gazze’yi bombalamayı durdurmalı"

Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the Hostages out safely and quickly! Right now, it’s far too dangerous to do that. We are already in discussions on… https://t.co/GHu9swRUK0 — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 3, 2025

ABD Başkanı Trump, Hamas’ın açıklamasından yaklaşık iki saat sonra Truth Social hesabından şunları yazdı:

“Hamas’ın az önce yaptığı açıklamaya dayanarak kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı! Şu anda ortam bunu sürdürmek için fazlasıyla tehlikeli."

Trump’ın planında neler vardı?

‘Trump: End of Gaza War’ başlıklı plana göre Gazze’yi geçici olarak apolitik ve teknokrat bir Filistinli komitenin yönetmesi öngörülüyor. Bu komiteyi ‘Barış Kurulu’ adında Trump’ın başkan olduğu bir kurul denetleyecek. Üyelerinden biri de eski Britanya başbakanı Tony Blair olacak.

Ayrıca geçici olarak kurulacak ‘Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force – ISF)’ adlı oluşum Gazze’de güvenlikten sorumlu olacak. Plana göre İsrail Gazze’yi işgal ve ilhak etmeyecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da plana “Savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor” diyerek onay vermişti.

Mavi çizgi – İsrail ordusunun mevcut kontrol hattı. Sarı çizgi – İlk geri çekilme, rehine takası. Kırmızı çizgi – İkinci geri çekilme, Trump planında belirlenen standartlara göre ISF konuşlandırıldığında. Taramalı alan – Üçüncü geri çekilme, tampon bölge.

(NÖ)