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Yayın Tarihi: 21 Ekim 2023 11:15
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2023 11:38
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Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li 2 esir İsrail'e ulaştı

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "insani gerekçelerle" serbest bıraktıklarını açıkladığı ABD'li iki esir, İsrail topraklarına ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/21/hamas-in-serbest-biraktigi-abd-li-2-esir-israil-e-ulasti.jpg

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün (20 Ekim) akşam saatlerinde serbest bıraktığı 2 ABD'li esirin İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.

X hesabında açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas tarafından serbest bırakılan ABD vatandaşları Judith (Yehudit) Tai Raanan ve kızı Natalie Shoshana Raanan'ın Kızılhaç aracılığıyla İsrail sınırına getirildiği belirtti.

Jerusalem Post'a göre, anne ve kız, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun atadığı İsrail Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Tuğgeneral Gal Hirsch ile ordu yetkilileri tarafından saat 22.00 sularında sınırda karşılandı.

ABD'liler daha sonra ailerinin kendilerini beklediği bir buluşma noktasına götürüldü.

Kassam Tugayları: İnsani gerekçelerle bıraktık

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri "insani gerekçelerle" serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

Ebu Ubeyde, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

İsrail ordusu, 203 kişinin Hamas tarafından esir alındığı, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

(NT)

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