Hamas'ın önde gelen liderlerinden El-Aruri öldürüldü

Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında süre giden çatışmaların sonuncusunda Beyrut'taki Hamas ofisi de hedef alındı.

Hamas ofisine yönelik SİHA saldırısında öldürülen yedi kişiden birinin İsrail'in başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Salih el-Aruri de var.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hamas doğruladı

Haber ajanslarının verdiği bilgiye göre, Hamas saldırı sonrası yaptığı açıklamada El-Aruri’nin öldürüldüğünü doğruladı ve “İsrail'in El-Aruri'yi öldürmesi direnişimizi bitirmeyecek" dedi.

Hamas, El-Aruri'nin öldürülmesine karşılık verileceğini de dile getirdi.

Salih el-Aruri kimdir?

(AEK)