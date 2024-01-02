HAMAS BEYRUT OFiSİNE SALDIRI
Hamas'ın önde gelen liderlerinden El-Aruri öldürüldü
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği SİHA saldırısında aralarında Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin de aralarında olduğu yedi kişi öldürüldü. Hamas, El-Aruri'nin ölümünü doğruladı.
Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında süre giden çatışmaların sonuncusunda Beyrut'taki Hamas ofisi de hedef alındı.
Hamas ofisine yönelik SİHA saldırısında öldürülen yedi kişiden birinin İsrail'in başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Salih el-Aruri de var.
Hamas doğruladı
Haber ajanslarının verdiği bilgiye göre, Hamas saldırı sonrası yaptığı açıklamada El-Aruri’nin öldürüldüğünü doğruladı ve “İsrail'in El-Aruri'yi öldürmesi direnişimizi bitirmeyecek" dedi.
Hamas, El-Aruri'nin öldürülmesine karşılık verileceğini de dile getirdi.
Salih el-Aruri kimdir?
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