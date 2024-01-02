Hamas'ın önde gelen liderleriden El Aruri öldürüldü

Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında süre giden çatışmaların sonuncusunda Beyrut'taki Hamas ofisi de hedef alındı.

Hamas ofisine yönelik SİHA saldırısında öldürülen 6 kişiden birinin İsrail'in başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Salih El Aruri de var.

Hamas doğruladı

Haber ajanlarının verdiği bilgiye göre, Hamas saldırı sonrası yaptığı açıklamada El Aruri’nin öldürüldüğünü doğruladı ve “İsrail'in El Aruri'yi öldürmesi direnişimizi bitirmeyecek" dedi.

Hamas Aruri'nin öldürülmesine karşılık verileceğini de dile getirdi.

(AEK)