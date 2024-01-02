ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 21:21
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 21:35
1 dk Okuma

HAMAS BEYRUT OFiSİNE SALDIRI

Hamas'ın önde gelen liderleriden El Aruri öldürüldü

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği SİHA saldırısında aralarında Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Salih El Aruri'nin de olduğu 6 kişi öldürüldü. Hamas El Aruri'nin ölümünü doğruladı.

Beyrut

Beyrut
Görseli Büyüt
Hamas'ın önde gelen liderleriden El Aruri öldürüldü
Al-Ahram online

Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında süre giden çatışmaların sonuncusunda Beyrut'taki Hamas ofisi de hedef alındı. 

Hamas ofisine yönelik SİHA saldırısında öldürülen 6 kişiden birinin İsrail'in başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Salih El Aruri de var. 

Hamas doğruladı

Haber ajanlarının verdiği bilgiye göre, Hamas saldırı sonrası yaptığı açıklamada El Aruri’nin öldürüldüğünü doğruladı ve “İsrail'in El Aruri'yi öldürmesi direnişimizi bitirmeyecek" dedi. 

Hamas Aruri'nin öldürülmesine karşılık verileceğini de dile getirdi. 

(AEK)

beyrut Hizbullah Hamas İsrail gazze saldırıları
Sayfa Başına Git