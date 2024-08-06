Hamas'ın başına Sinwar seçildi
Hamas'ın suikast sonucu öldürülen Siyasi Büro şefi İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinwar seçildi.
Tahran'da düzenlenen saldırının ardından Hamas'ın başına İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinwahar seçildi.
İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
31 Temmuz 2024
Yahya Sinwar kimdir?
6 Ağustos 2024
Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor" denildi.