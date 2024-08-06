Hamas'ın başına Sinwar seçildi

Tahran'da düzenlenen saldırının ardından Hamas'ın başına İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinwahar seçildi.

İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü

Yahya Sinwar kimdir?

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor" denildi.