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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 21:28
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 23:05
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Hamas'ın başına Sinwar seçildi

Hamas'ın suikast sonucu öldürülen Siyasi Büro şefi İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinwar seçildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hamas'ın başına Sinwar seçildi

Tahran'da düzenlenen saldırının ardından Hamas'ın başına İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinwahar seçildi.

İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
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Yahya Sinwar kimdir?
Yahya Sinwar kimdir?
6 Ağustos 2024

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor" denildi.

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