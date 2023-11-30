Hamas ile İsrail arasındaki “insani ara” 7. gününde

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ara verilmesi için mutabakata varılan “insani ara” 7. gününde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineler serbest bırakıldıktan sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini söyledi.

Basın Ofisinden yayımlanan görüntülü mesajda Netanyahu, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında çok sayıda İsrailli esirin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Hamas 2 Rusya vatandaşını serbest bıraktı

Hamas yaptığı açıklamada, Gazze'de rehine tutulan 2 Rusya vatandaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık dün akşam serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail de Gazze'deki Rusya-İsrail çifte vatandaşı 2 kişinin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.

“İnsani ara”yı ihlal ettiği iddiasıyla 3 Filistinli öldürüldü

İsrail askerleri, Gazze'de çatışmalara verilen “insani ara”yı ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin "insani ara"yı ihlal ettiğini savundu. Hagari, "İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu" iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Nars Çocuk Hastanesinde 5 bebek öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinde zorla boşalttığı Nars Çocuk Hastanesinden çıkarılmasına müsaade etmediği 5 bebeğin öldüğü bilgisini doğruladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in günler öncesinde zorla boşaltması nedeniyle ancak "insani ara"da girilebilen Nasr Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde bebek cesetleri bulunduğuna ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında, AA muhabirine açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in Nasr Çocuk Hastanesinde kalan bebekleri sağlık ekiplerinin dışarı çıkarmasına izin vermemesi sonucunda 5 bebeğin tek başına yoğun bakım ünitesinde kaderlerine terk edildiğini söyledi.

10 İsrailli kadın ve çocuk ile 4 Taylandlı serbest

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk rehine ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna dün gece saatlerinde teslim edildiğini duyurdu.

Gazze'de “insani ara” uzatıldı

İsrail hapishanesinden serbest bırakılan 30 kadın ve çocuk Filistinli tutukluyu taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ndeki bugün bitecek olan "insani ara"nın bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada, bu aranın uzatıldığı duyuruldu ancak sürenin kaç gün uzatıldığına dair bilgi verilmedi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da "insani ara"nın bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

3 bin 365 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği ifade edildi.

Baskınlarda 40 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 365'e ulaştığı belirtildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)