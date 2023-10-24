ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 08:38
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 09:07
2 dk Okuma

Hamas iki rehineyi serbest bıraktı

Hamas’ın rehin tuttuğu Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz Mısır’da serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/hamas-iki-rehineyi-serbest-birakti.jpg
Fotoğraf: AA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde rehin tuttukları 2 sivili "tek taraflı" serbest bıraktığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, daha önce rehin alınan Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz serbest bırakıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin açıklamasına göre, şu ana kadar 222 İsrailli rehinenin kimliği tespit edildi ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verildi.

“İnsani ve sağlık gerekçeleriyle”

İki kişiyi daha önce bırakmak istediklerini vurgulayan Kassam Tugayları, İsrail'i "rehinelere önem vermemekle" suçladı.

Kassam Tugayları, rehinelere serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen, "insani ve sağlık gerekçeleriyle iki sivili tek taraflı serbest bıraktıklarını" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yossi Zilberman ise bu konuda henüz yorum yapmayacaklarını, İsrailli sivillerin sağ biçimde geri döndüğünden emin olduktan sonra, Başbakanlık himayesindeki "esirler ve kayıp kişiler dosyası" sorumlusunun konuyla ilgili açıklamayı yapacağını ifade etti.

Mısır’a teslim edildiler

İsrailli rehineler, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır'a teslim edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri, 2 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasında rol aldıklarını belirtti.

Savaşan taraflar arasındaki "tarafsızlığının" bunu sağladığını vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer rehineleri ziyaret etmeye ve bırakılmalarını sağlamaya hazır olunduğu kaydedildi.

Mısır televizyonu da Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye getirilen 2 İsrailli kadının görüntülerini yayınladı.

İsrail basınındaki haberlerde de İsrailli yetkililerin serbest bırakılanları almak için yola çıktığı bildirildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail: Esir anlaşmasını değerlendirmeye hazırız
Bugün 11:50
/haber/israil-esir-anlasmasini-degerlendirmeye-haziriz-287040
HENİYE 7 EKİM’DE İSTANBUL’DAYDI İDDİASI
Hamas liderinin ‘şükür namazı’ videosunda bayrak detayı
24 Ekim 2023
/haber/hamas-liderinin-sukur-namazi-videosunda-bayrak-detayi-286880
İsrail - Hamas savaşı arasında kalan Taylandlı işçiler
24 Ekim 2023
/haber/israil-hamas-savasi-arasinda-kalan-taylandli-isciler-286839
ilgili haberler
İsrail: Esir anlaşmasını değerlendirmeye hazırız
Bugün 11:50
/haber/israil-esir-anlasmasini-degerlendirmeye-haziriz-287040
HENİYE 7 EKİM’DE İSTANBUL’DAYDI İDDİASI
Hamas liderinin ‘şükür namazı’ videosunda bayrak detayı
24 Ekim 2023
/haber/hamas-liderinin-sukur-namazi-videosunda-bayrak-detayi-286880
İsrail - Hamas savaşı arasında kalan Taylandlı işçiler
24 Ekim 2023
/haber/israil-hamas-savasi-arasinda-kalan-taylandli-isciler-286839
Sayfa Başına Git