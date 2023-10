Hamas iki rehineyi serbest bıraktı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde rehin tuttukları 2 sivili "tek taraflı" serbest bıraktığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, daha önce rehin alınan Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz serbest bırakıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin açıklamasına göre, şu ana kadar 222 İsrailli rehinenin kimliği tespit edildi ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verildi.

“İnsani ve sağlık gerekçeleriyle”

İki kişiyi daha önce bırakmak istediklerini vurgulayan Kassam Tugayları, İsrail'i "rehinelere önem vermemekle" suçladı.

Kassam Tugayları, rehinelere serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen, "insani ve sağlık gerekçeleriyle iki sivili tek taraflı serbest bıraktıklarını" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yossi Zilberman ise bu konuda henüz yorum yapmayacaklarını, İsrailli sivillerin sağ biçimde geri döndüğünden emin olduktan sonra, Başbakanlık himayesindeki "esirler ve kayıp kişiler dosyası" sorumlusunun konuyla ilgili açıklamayı yapacağını ifade etti.

Mısır’a teslim edildiler

İsrailli rehineler, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır'a teslim edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri, 2 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasında rol aldıklarını belirtti.

Savaşan taraflar arasındaki "tarafsızlığının" bunu sağladığını vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer rehineleri ziyaret etmeye ve bırakılmalarını sağlamaya hazır olunduğu kaydedildi.

85-yr-old Yocheved Lifshitz, who spent yrs getting medical supplies into Gaza, was 1 of 2 hostages released today by Hamas. As she is transferred to the Red Cross she turns around, takes her captor’s hand, & says “shalom.”



Amid all the death, hope remains alive. Ceasefire. pic.twitter.com/gkMHFrMJi0