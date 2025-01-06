Hamas, Gazze’deki 34 rehineyi bırakacağını açıkladı

Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ile Hamas arasında 3 Ocak Cuma günü başlayan dolaylı müzakereler devam ederken Hamas, Gazze’de tutulan 34 İsrailli rehineyi bırakacağını açıkladı.

Al Monitor’un haberine göre, kimliğini açıklamayan bir Hamas yetkilisi, pazar günü (dün) basına yaptığı açıklamada “Hamas, esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail’in sunduğu İsrailli rehine listesinden 34 kişiyi bırakmayı kabul etti” dedi.

İlk takasın Gazze’de halen rehine tutulan bütün kadınların, çocukların, yaşlıların ve hastaların oluşturacağını söyleyen yetkili, Hamas’ın şartları belirlemesi için zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yetkili, “Hamas, ölü ya da sağ 34 esiri bırakmayı kabul etti. Ancak örgütün esir alanlarla iletişime geçmek ve kimlerin sağ, kimlerin ölü olduğunu tespit edebilmesi için sakin bir haftaya ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ise anlaşma kapsamında Hamas’ın henüz bir rehine listesi vermediğini söyledi.

Doha’daki müzakerelere yönelik açıklamasında Hamas, “kalıcı ateşkes sağlanması, İsrailli işgalci güçlerin Gazze’den tamamen çekilmesi ve Gazze’de yerinden edilmiş herkesin evine dönmesi” şartlarını sağlamaya çalıştığını söyledi.

Açıklamada saldırıları bitirme, halkı soykırımdan ve etnik temizlikten koruma amacının altını çizen Hamas, en kısa sürede anlaşma sağlanması konusundaki “ciddiyetini ve iyimserliğini” ifade etti.

İsrail yetkilileri ise Doha’da halen devam eden müzakerelere yönelik henüz bir detay vermedi.

3 Ocak Cuma günü Netenyahu, esir takası ve ateşkes anlaşması için Hamas ile dolaylı müzakere yapmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya bir heyet göndermişti. Heyette İsrail Savunma Güçleri’nden, istihbarat örgütü Mossad’dan ve yurtiçi gizli servis Şin Bet’ten yetkililer bulunuyordu. İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması yapılması için dolaylı müzakere çağrısı bir yıldan fazla süredir devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Katar ve Mısır ise arabuluculuk rolünü üstleniyordu. Şimdiye kadar gerçekleşen tek ateşkes Kasım 2023’te bir hafta sürmüştü. Bu sürede ise 80 İsrailli rehine ile 240 Filistinli rehine bırakılmıştı.

İsrail heyeti Hamas'la esir takası müzakeresi için Doha'da

Devam eden İsrail saldırıları

Öte yandan Doha’daki müzakerelerin devam ettiği sırada İsrail’in pazar günü (dün) Gazze’ye saldırısında en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Birçok insan hala enkaz altında ya da yolda mahsur durumda. Kurtarma görevlileri ise onlara ulaşamıyor” denildi.

Cumartesi günü ise bakanlık, İsrail'in kıyı şeridi boyunca düzenlediği saldırılarda en az 31 kişinin öldüğünü ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Doha müzakerelerinden iki gün önce 1 Ocak Çarşamba günü ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “Hamas’ın kısa sürede herhangi bir anlaşmayı kabul etmemesi durumunda İsrail’in askeri operasyonlarını yoğunlaştıracağına” dair uyarı metni yayınladı.

İsrail’de savaş karşıtı protestolar

Müzakerelerin devam ettiği sırada 4 Ocak Cumartesi günü Tel Aviv ve Kudüs şehirlerinde Netanyahu hükümetini protesto etmek için binlerce insan bir araya geldi.

Times of Israel’in haberine göre, hükümeti protesto eden İsrail halkı Netanyahu’nun Doha’da esir takası konusunda “bir an önce” bir anlaşma sağlamasını ve Gazze’deki savaşı bitirmesini istedi.

Protestolar, Hamas’ın rehin aldığı İsrailli asker Liri Albag’ın bir videosunu yayınlaması üzerine İsrailli rehinelerin ailelerinin çağrı yapması üzerine gerçekleşti.

Liri Albag'ın ailesi, "Başbakan ve Savunma Bakanı'ndan müzakere ekibinin anlaşma olmadan (Katar'dan) dönmemesini istedik" dedi.

Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı yaklaşık 1500 kişi İsrail Savunma Güçleri’nin binasında toplanarak ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a Gazze’deki savaşı bitirme ve ateşkes anlaşması sağlama çağrısı yaptı.

ABD kaynaklarından gelen habere göre ise görevden ayrılacak olan başkan Joe Biden’ın İsrail ile 8 milyar dolarlık yeni bir silah anlaşmasını kongreden geçirmeye çalıştığı bildirildi.

(EC)