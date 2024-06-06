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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 16:06
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 16:07
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Hamas: Gazze’de savaşı durduracak her anlaşmaya olumlu yaklaşacağız

Hamas lideri Heniyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve rehinelerin takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas: Gazze’de savaşı durduracak her anlaşmaya olumlu yaklaşacağız

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ateşkes müzakerelerine dair açıklama yaptı.

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada Heniyye, "Hamas, halkımızın iradesini ve kahraman direnişini temsil eden duruşla bezenmiş olarak müzakereleri yürütüyor" dedi.

Hamas lideri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve rehinelerin takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını vurguladı.

“Kudüs çatışmanın odak noktası”

Heniyye, yerleşimcilerin işgali altında bulunan Doğu Kudüs'teki "bayrak yürüyüşü"ne tepki gösterdi:

"Yerleşimcilerin Kudüs'teki çılgınlığı, Kudüs'ün çatışmanın odak noktası olduğunu, işgal bitene ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar halkımızın huzura eremeyeceğini vurguluyor."

Biden’dan ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti.

İlk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünü serbest bırakması öngörülüyor.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, askerler dahil tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söyledi.

Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/unicef-gazze-de-10-cocuktan-9-u-ciddi-gida-kitligiyla-mucadele-ediyor-296206
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