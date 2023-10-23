Hamas: Gazze, küresel bir savaşa dönüştü

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Türkiye'deki yaklaşık 60 Arap örgütünün İstanbul'da düzenlediği Gazze Forumu’na video konferans ile katıldı.

"Gazze'deki savaşın, ABD'nin yönettiği küresel bir savaşa dönüştüğünü" söyleyen Meşal, Gazze halkının, 16 yıldır devam eden abluka ve birbiri ardına gelen savaşlara rağmen dev bir direniş gücüne sahip olduğunu ve direniş liderlerinin, bu sorumluluğu üstlendiklerinde doğacak sonuçların farkında olduklarını söyledi.

“Okulların, hastanelerin yıkıldığı bir intikama dönüştü”

Filistinli silahlı grupların, kutsal mekanların geri alınması ve kurtuluş için büyük bir adım attığını savunan Meşal, olayların daha sonra okulların, camilerin, hastanelerin ve evlerin yıkıldığı bir intikama dönüştüğünü vurguladı.

ABD ve Batılı ülkelerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yeşil ışık yaktığını ifade eden Meşal, Gazze'de "yakıp yıkma taktiği" uygulandığını ve bundan amacın da "direnişi, Hamas'ı ve ona verilen halk desteğini yok etmek olduğunu" belirtti.

İnsani yardım talebi

Meşal, "Gazze'deki savaşın, ABD'nin sadece desteklemekle kalmayıp yönettiği küresel bir savaşa dönüştüğünü" vurguladı.

Gazze'ye insani yardım, direniş güçlerine silah desteği verilmesi gerektiğini söyleyen Meşal, her gün sokağa inilerek saldırıların protesto edilmesi ve ayrıca medyada Filistin "anlatısının" gündeme getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Filistin’den uluslararası topluma çağrı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında verilen uluslararası desteğin, "daha fazla kan dökmek için yeşil ışık yakılması" anlamına geldiğini belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, Filistin'deki büyükelçi, konsolos ve temsilcilerden bazılarıyla Ramallah'taki ofisinde bir araya geldi. Filistin Başbakanı, "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarının; tehcir ve bölgeye karadan saldırı planlarının durdurulmasının yanı sıra Gazze Şeridi'ne tıbbi ve yardım malzemelerinin girişini engellememesi için İsrail'e baskı oluşturulmasında harekete geçme" konusunda, uluslararası topluma, dost ve kardeş ülkelere çağrıda bulundu.

"İşgalin sona ermesi, iki devletli çözümün uygulanması, Filistin devletinin kurulması" için etkili siyasi bir sürecin başlatılması gerektiğini vurgulayan Iştiyye, "Gazze Şeridi'ndeki halkımızı tehdit eden büyük bir insani felaketin önüne geçmek için sağlık ve yardım malzemelerinin bölgeye girişi ve saldırıların durması önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alıyor" dedi.

Iştiyye, bunun Gazze Şeridi'ne yönelik "altıncı savaş" olduğuna işaret ederek, "İsrail'de Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümet başta olmak üzere birbirini izleyen hükümetlerin, iki devletli çözüm olasılığını sistematik olarak yok etme stratejisi benimsediğini" kaydetti.

"İsrailli yetkililer meseleyi görmezden geliyor"

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailli yetkililerin Filistin meselesini kasıtlı olarak görmezden geldiğini ve bu sorunun çözümünün hızlandırılması yönünde çağrıda bulunan uluslararası tutumları da hafife aldığı" belirtildi.

İsrailli yetkililerin siyasi veya askeri, "isimleri ne olursa olsun" yıkıcı savaş davullarını çalmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, bunun da daha fazla suç işlemek anlamına geldiği kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)