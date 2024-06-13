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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 08:37
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 08:39
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Hamas: Gazze kıtlıkla karşı karşıya

Hamas, İsrail’in açlığı bir silah olarak kullanmasının savaş suçu olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas: Gazze kıtlıkla karşı karşıya

Hamas, Gazze’de insani yardımların yetersizliği ve İsrail'in sınır geçişlerini kapatmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı, özellikle Gazze kenti ve Kuzey eyaletlerinde, acımasız aç bırakma savaşının tırmanması nedeniyle insani felaketin ağırlaşmasıyla ve kıtlığın belirtileriyle karşı karşıya” dendi.

Açlık ve kıtlık tehdidinin İsrail'in geçişleri kapatması ve yardımların yetersizliği nedeniyle yaşandığı belirtilen açıklamada, İsrail’in açlığı bir silah olarak kullanmasının bir savaş suçu olduğu ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım suçunun devam ettiğinin teyidi olduğu vurgulandı.

Uluslararası toplum ve BM’ye çağrı

Arap ve İslam ülkelerinden, Gazze'deki halka yardım sağlamak amacıyla geçişlerin açılması yönünde çaba ve baskı göstermeleri istenilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e derhal müdahale etmesii, masum sivillere yönelik İsrail saldırısını durdurmaya zorlaması ve Gazze Şeridi'nin her bölgesine yardım malzemelerinin girişi için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/unicef-refahta-yetersiz-beslenen-3-bin-cocuk-olum-riskiyle-karsi-karsiya-296471
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/haber/gazze-halki-asiri-derecede-su-sikintisi-cekiyor-296403
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/haber/gazze-hukumeti-yaklasik-1-5-milyon-kisi-bulasici-hastaliklara-yakalandi-296302
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/haber/unicef-gazze-de-10-cocuktan-9-u-ciddi-gida-kitligiyla-mucadele-ediyor-296206
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