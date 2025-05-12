Hamas, Gazze'deki son Amerikalı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, pazartesi günü İsrailli-Amerikalı rehine Edan Alexander'ı serbest bıraktığını ve Kızıl Haç'a teslim ettiğini açıkladı.

İsrail, Alexander'ın serbest bırakıldığını doğruladı.

21 yaşındaki Alexander, Hamas militanlarının 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği saldırı sırasında yakalandığında Gazze sınırındaki bir askeri birlikte görev yapıyordu.

Hamas, 19. ayına giren İsrail-Hamas savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmeleri canlandırmak amacıyla iyi niyet göstergesi olarak Alexander'ı serbest bıraktığını duyurdu.

Hamas bu sabah duyurmuştu

Hamas, Gazze'de tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Edan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin açıklama yaptı. Ebu Ubeyde, "Kassam Tugayları, bugün 12 Mayıs 2025'te, ABD vatandaşlığı bulunan Siyonist esir Idan Alexander'ı serbest bırakmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

İsrail'de doğan ancak İsrailli anne ve babası tarafından ABD'de yetiştirilen Alexander, liseden mezun olduktan sonra 2022 yılında İsrail'e taşınmış ve orduya katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Alexander'ın salı günü serbest bırakılacağını doğruladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 yaşındaki Alexander'ın "ailesinin yanına döneceğini" yazdı. "Bu, ABD'ye ve arabulucuların -Katar ve Mısır- bu acımasız savaşa son verme ve tüm yaşayan rehineleri ve kalıntıları sevdiklerine iade etme çabalarına karşı iyi niyetle atılmış bir adımdır." diye ekledi.

İsrail, ateşkese yakın değil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi de yazılı bir açıklama yaparak "ABD, Hamas'ın Edan Alexander’ı Amerikalılara bir jest olarak, koşulsuz veya karşılığında herhangi bir şey olmaksızın serbest bırakma niyetini İsrail'e bildirdi. ABD, İsrail'e bunun rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelere yol açmasını beklendiğini iletti. İsrail, bu çabanın uygulanma olasılığına hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun ofisi daha sonra bir başka açıklama daha yaparak "İsrail herhangi bir tür ateşkes veya teröristlerin serbest bırakılması konusunda taahhütte bulunmadı, yalnızca Edan'ın serbest bırakılmasına izin verecek güvenli bir koridor konusunda taahhütte bulundu” dedi. Görüşmelerin "çatışmaların yoğunlaşmasına yönelik hazırlıklar sırasında ateş altında devam edeceğini" aktardı.

Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelere arabuluculuk eden Katar ve Mısır hükümetleri ortak bir açıklama yaparak, Hamas'ın Alexander'ı serbest bırakma kararının "iyi niyet göstergesi ve ateşkes sağlamayı amaçlayan müzakerelerin yeniden başlaması yönünde olumlu bir adım" olduğunu belirtti.

Axios'un haberine göre Hamas İsrail'den Alexander'ın serbest bırakılması karşılığında Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istemeyecek; ancak Alexander'ın güvenli bir şekilde bölgeyi terk edebilmesi için İsrail’in geçici bir ateşkesi kabul etmesi ve Gazze üzerindeki insansız hava araçlarının uçuşlarını durdurması gerek.

Öte yandan Hamas'ın Gazze'deki liderlerinden Halil el-Hayya, yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül savaşını sona erdirecek nihai bir anlaşmaya varmak için "derhal yoğun müzakerelere başlamaya" hazır olduğunu söyledi.

Haber Trump’ın Orta Doğu ziyareti öncesinde geldi

Trump Alexander'ın serbest bırakılacağı gün birtakım diplomatik temaslarda bulunmak için Orta Doğu'ya gelecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret edecek. Şu an için programında İsrail bir durak olarak gözükmüyor.

Ancak Trump'ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, İsrail gazetesi Haaretz'e Trump’ın pazartesi günü İsrail'e gideceğini söyledi.

İsrail, 52 bin kişiyi öldürdü

Haaretz'in aktardığına göre, Gazze’de hayatını kaybeden Amerikalılar İsrail ordusunda görev yapan 21 yaşındaki Omer Neutra, 19 yaşındaki Itay Hen, 70 yaşındaki Judih Weinstein-Haggai ve 73 yaşındaki Gad Haggai. Hanggai çifti 7 Ekim'de Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısı sırasında İsrail kibbutzu Nir Oz'da yaşıyorlardı.

Öte yandan son bir buçuk yılda İsrail Gazze’de en az 52 bin 800 Filistinliyi öldürdü ve aralarında bebeklerin de bulunduğu 2 milyon kişiyi zorla yerinden etti.

Gazze’de rehin olan kişi sayısının 59 olduğu tahmin ediliyor.

(HA)