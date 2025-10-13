ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 08:23
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2025 08:33
2 dk Okuma

Hamas, Gazze'deki İsrailli rehineleri Kızılhaç’a teslim etmeye başladı

İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentileriyle örtüştüğünü aktardı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, açık bir arazide toz bulutlarının arasında alçalan bir askerî helikopter görülüyor. Helikopter yere yaklaşırken çevrede görevli personeller bulunuyor. (Bunu yapay zeka betimledi)
Fotoğraf: AA

Hamas, Gazze'deki İsraillirehineleri Kızılhaç’a teslim etmeye başladı

Hamas, Gazze’de tuttuğu İsrailli rehinelerin bir kısmını Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) teslim etmeye başladı. Grup, teslim edilecek 20 İsrailli rehinenin isimlerini daha önce paylaşmıştı.

Serbest bırakılacak isimler arasında Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran bulunuyor. İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentileriyle örtüştüğünü aktardı.

AA'daki habere göre, İsrail ordusunun açıklamasında Kızılhaç heyetinin Gazze’nin kuzeyindeki teslim noktasına doğru ilerlediğini duyurdu.

Ordunun açıklamasına göre, ilerleyen saatlerde ek teslimatların da yapılması bekleniyor.

İsrail’de Coşkulu Karşılama

İsrail televizyon kanalları, rehinelerin Kızılhaç’ın elinde olduğunu duyurunca, rehinelerin aileleri ve yakınları haberi coşkuyla alkışlarla karşıladı.
Ayrıca, on binlerce İsrailli Tel Aviv’de düzenlenen büyük bir etkinlikte ve ülke genelindeki halka açık alanlarda, Hamas’ın rehineleri serbest bırakma anını canlı yayınlardan takip etti.

Takas ve Serbest Bırakma Planı

Hamas, 20 canlı rehineye karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 1900’den fazla Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını açıkladı.
İsrail devlet televizyonu KAN, rehinelerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere üç farklı noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağını bildirdi. Ayrıca Hamas’ın, saat 10.00 civarında bir grup rehineyi daha Kızılhaç’a teslim etmesinin beklendiği kaydedildi.

Ateşkes ve Takas Süreci

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklamıştı.
Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim sabahı yürürlüğe girdi.
Anlaşmaya göre, İsrail ordusu “sarı hat” olarak belirlenen bölgenin gerisine çekildi ve Gazze’de saat 12.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girdi.

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten ateşkesin ilanına kadar düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Tel Aviv'de kitlesel protesto: “Rehineleri anlaşmalar kurtarır, savaş öldürür”
Tel Aviv'de kitlesel protesto: “Rehineleri anlaşmalar kurtarır, savaş öldürür”
8 Haziran 2025
Hamas, Gazze'deki son Amerikalı rehineyi serbest bıraktı
Hamas, Gazze'deki son Amerikalı rehineyi serbest bıraktı
12 Mayıs 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
filistin israil israil filistin çatışmalar israil filistin ateşkesi Gazze rehine israil filistin
ilgili haberler
Tel Aviv'de kitlesel protesto: “Rehineleri anlaşmalar kurtarır, savaş öldürür”
8 Haziran 2025
/haber/tel-aviv-de-kitlesel-protesto-rehineleri-anlasmalar-kurtarir-savas-oldurur-308163
Hamas, Gazze'deki son Amerikalı rehineyi serbest bıraktı
12 Mayıs 2025
/haber/hamas-gazze-deki-son-amerikali-rehineyi-serbest-birakti-307351
Netanyahu: Rehineler cumartesi günü serbest bırakılmazsa ateşkes bitecek
12 Şubat 2025
/haber/netanyahu-rehineler-cumartesi-gunu-serbest-birakilmazsa-ateskes-bitecek-304479
HAMAS-İSRAİL ESİR TAKASI
Hamas üç rehineyi serbest bıraktı
8 Şubat 2025
/haber/hamas-uc-rehineyi-serbest-birakti-304387
Gazze'de 4'üncü esir takası başladı: Üçüncü rehine de teslim edildi
1 Şubat 2025
/haber/gazze-de-4-uncu-esir-takasi-basladi-ucuncu-rehine-de-teslim-edildi-304171
Hamas rehine listesini açıkladı, ateşkes başladı
19 Ocak 2025
/haber/hamas-rehine-listesini-acikladi-ateskes-basladi-303756
DOHA'DA İSRAİL-HAMAS MÜZAKERELERİ
Hamas, Gazze’deki 34 rehineyi bırakacağını açıkladı
6 Ocak 2025
/haber/hamas-gazzedeki-34-rehineyi-birakacagini-acikladi-303372
İSRAİL ATEŞKESTE GAZZE'DE ASKER BULUNDURACAK
Hamas İsrail'in ateşkes anlaşması koşullarını kabul etti, rehinelerin bırakılması umudu arttı
12 Aralık 2024
/haber/hamas-israil-in-ateskes-anlasmasi-kosullarini-kabul-etti-rehinelerin-birakilmasi-umudu-artti-302641
İSRAİL ORDUSUNDA İTAATSİZLİK
İsrail: 130 asker, hükümet rehine anlaşması için çaba göstermedikçe görev yapmayacaklarını açıkladı
9 Ekim 2024
/haber/israil-130-asker-hukumet-rehine-anlasmasi-icin-caba-gostermedikce-gorev-yapmayacaklarini-acikladi-300569
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tel Aviv'de kitlesel protesto: “Rehineleri anlaşmalar kurtarır, savaş öldürür”
8 Haziran 2025
/haber/tel-aviv-de-kitlesel-protesto-rehineleri-anlasmalar-kurtarir-savas-oldurur-308163
Hamas, Gazze'deki son Amerikalı rehineyi serbest bıraktı
12 Mayıs 2025
/haber/hamas-gazze-deki-son-amerikali-rehineyi-serbest-birakti-307351
Netanyahu: Rehineler cumartesi günü serbest bırakılmazsa ateşkes bitecek
12 Şubat 2025
/haber/netanyahu-rehineler-cumartesi-gunu-serbest-birakilmazsa-ateskes-bitecek-304479
HAMAS-İSRAİL ESİR TAKASI
Hamas üç rehineyi serbest bıraktı
8 Şubat 2025
/haber/hamas-uc-rehineyi-serbest-birakti-304387
Gazze'de 4'üncü esir takası başladı: Üçüncü rehine de teslim edildi
1 Şubat 2025
/haber/gazze-de-4-uncu-esir-takasi-basladi-ucuncu-rehine-de-teslim-edildi-304171
Hamas rehine listesini açıkladı, ateşkes başladı
19 Ocak 2025
/haber/hamas-rehine-listesini-acikladi-ateskes-basladi-303756
DOHA'DA İSRAİL-HAMAS MÜZAKERELERİ
Hamas, Gazze’deki 34 rehineyi bırakacağını açıkladı
6 Ocak 2025
/haber/hamas-gazzedeki-34-rehineyi-birakacagini-acikladi-303372
İSRAİL ATEŞKESTE GAZZE'DE ASKER BULUNDURACAK
Hamas İsrail'in ateşkes anlaşması koşullarını kabul etti, rehinelerin bırakılması umudu arttı
12 Aralık 2024
/haber/hamas-israil-in-ateskes-anlasmasi-kosullarini-kabul-etti-rehinelerin-birakilmasi-umudu-artti-302641
İSRAİL ORDUSUNDA İTAATSİZLİK
İsrail: 130 asker, hükümet rehine anlaşması için çaba göstermedikçe görev yapmayacaklarını açıkladı
9 Ekim 2024
/haber/israil-130-asker-hukumet-rehine-anlasmasi-icin-caba-gostermedikce-gorev-yapmayacaklarini-acikladi-300569
Sayfa Başına Git