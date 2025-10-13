Hamas, Gazze'deki İsrailli rehineleri Kızılhaç’a teslim etmeye başladı

Hamas, Gazze'deki İsraillirehineleri Kızılhaç’a teslim etmeye başladı

Hamas, Gazze’de tuttuğu İsrailli rehinelerin bir kısmını Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) teslim etmeye başladı. Grup, teslim edilecek 20 İsrailli rehinenin isimlerini daha önce paylaşmıştı.

Serbest bırakılacak isimler arasında Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran bulunuyor. İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentileriyle örtüştüğünü aktardı.

AA'daki habere göre, İsrail ordusunun açıklamasında Kızılhaç heyetinin Gazze’nin kuzeyindeki teslim noktasına doğru ilerlediğini duyurdu.

Ordunun açıklamasına göre, ilerleyen saatlerde ek teslimatların da yapılması bekleniyor.

İsrail’de Coşkulu Karşılama

İsrail televizyon kanalları, rehinelerin Kızılhaç’ın elinde olduğunu duyurunca, rehinelerin aileleri ve yakınları haberi coşkuyla alkışlarla karşıladı.

Ayrıca, on binlerce İsrailli Tel Aviv’de düzenlenen büyük bir etkinlikte ve ülke genelindeki halka açık alanlarda, Hamas’ın rehineleri serbest bırakma anını canlı yayınlardan takip etti.

Takas ve Serbest Bırakma Planı

Hamas, 20 canlı rehineye karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 1900’den fazla Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, rehinelerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere üç farklı noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağını bildirdi. Ayrıca Hamas’ın, saat 10.00 civarında bir grup rehineyi daha Kızılhaç’a teslim etmesinin beklendiği kaydedildi.

Ateşkes ve Takas Süreci

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim sabahı yürürlüğe girdi.

Anlaşmaya göre, İsrail ordusu “sarı hat” olarak belirlenen bölgenin gerisine çekildi ve Gazze’de saat 12.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girdi.

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten ateşkesin ilanına kadar düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

