Hamas esir takasına geri döndü

Hamas Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak üzere çaba göstereceklerini ve anlaşmanın bu doğrultuda uygulanmasına devam edileceğini belirtrek, "esir takası da dahil, belirlenen zaman çizelgesine göre" hareket edileceğini açıkladı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

"iSRAİL ATEŞKESE UYMUYOR" Hamas İsrail'le esir takasını askıya aldı

Arabulucuların çabaları

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gazze'de Dr. Halil El Hayye liderliğindeki Hamas heyetinin arabulucularla gerçekleştirdiği görüşmeler "ateşkes anlaşmasının uygulanmasında İsrail'in ardı ardına ihlallerinin ardından esir takasının ele alınmasına" odaklandı.

Heyet, Kahire'de Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Reşad ile de bir araya geldi ve ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmeleri de yaptı.

Hamas'ın açıklamasında ayrıca, heyetin, Mısır ve Katar'daki müzakere dosyasından sorumlu yetkililer ve arabulucuların teknik ekipleriyle toplantılar yaptığı ve temaslarda bulunduğu aktarıldı.

Hamas, görüşmelerde özellikle "halkın barınmasının sağlanması, konteynerler, çadırlar, ağır iş makineleri, tıbbi malzemeler ve yakıtın acilen bölgeye ulaştırılması ve yardım akışının kesintisiz devam etmesi" gibi anlaşmada yer alan tüm maddelere uyulmasını istedi.

Hamas’ın açıklamasına İsrail hükümetinden henüz tepki gelmedi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisine dayandırdığı haberdeyse, "Hamas ile yaşanan krizin çözümü konusunda henüz bir mutabakata varılmadı. Bu konudaki haberler gerçeği yansıtmıyor.” denildi.

Hamas: "İsrail ateşkes anlaşmasını dört konuda ihlal etti"

Hamas, esir takasını askıya alırken İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşmanın yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşlerinin geciktirilmesi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hava saldırıları ve ateş açılarak hedef alınması, barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmemesi ve tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verilmesi gibi dört konuda ihlal ettiğini açıklamıştı.

"İsrail anlaşmaya uyarsa esir takasını sürdürmeye hazırız"

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA'ya verdiği demeçte "Hamas yöneticilerinden oluşan bir heyetin geçtiğimiz günlerde Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek İsrail'in ortaya koyduğu engelleri ve bunları aşma yollarını görüştüğünü" aktardı.

Kanu, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması konusunda olumlu işaretler olduğunu ve arabulucuların sürecin uygulanmasını takip etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in anlaşmayı ihlal etmeye devam etmemesi konusunda da uyarılarda bulunan Kanu, "İsrail, anlaşmayı birden fazla kez ihlal etti. Bunlar arasında yerinden edilmiş kişilerin dönüşü ve insani yardımların girişine engel olunması gibi hususlar bulunuyor. Eğer İsrail anlaşma maddelerine uymazsa, esir takası gerçekleşmeyecek." dedi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

DOHA’DA İSRAİL-HAMAS MÜZAKERELERİ İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmak üzere

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

(AEK)