Hamas: Esir anlaşmasını saatler içinde Katar duyuracak

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 46'ncı gününde devam ederken, ateşkes için uluslararası girişimlerden ilk somut sonucun çıkmak üzere olduğu açıklandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına "ulaşmaya yakın" olduklarını, bu konuda arabuluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise Al Jazeera televizyonuna İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Artık iş Katar'da" diyen Er-Rişk, "Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları saatler içinde açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Rişk, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'ne insani yardımın girmesi, Hamas'ın elindeki İsrailli kadın ve çocuk esirlerin serbest bırakılması ve İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocukların serbest bırakılmasının öngörüldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden da Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğuna inandığını duyurdu.

AFP takas anlaşmanın detaylarını açıkladı

Fransız haber ajansı AFP, ateşkes anlaşmasının 50 ile 100 arası esirin serbest bırakılmasını içerdiğini ileri sürdü.

Hamas ve İslami Cihad'dan kaynaklar AFP'ye, olası bir ateşkes anlaşmasının 50-100 İsrailli ve uluslararası esir sivilin serbest bırakılmasını gerektireceğini, ancak askeri personelin serbest bırakılmayacağını söyledi.

Bunun karşılığında beş günlük bir ateşkes uygulanacak ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava operasyonları sınırlandırılacak. AFP'nin haberine göre ayrıca İsrail'de tutuklu bulunan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300 Filistinli serbest bırakılacak.

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Esir yakınlarından savaş kabinesine tepki

Öte yandan, esirlerin yakınlarından bazıları, İsrail'deki savaş kabinesi ile dün (20 Kasım) yapılan toplantıyı terk etti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, esir yakınlarının başbakan Binyamin Netanyahu'nun da katıldığı toplantıda yetkililerin sarf ettiği "Hamas'ın bitirilmesi hedefi ile esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması hedefi eşit derecede öneme sahip" ifadesine tepki gösterdiğini duyurdu.

İsrail Kanal 12'ye konuşan esir yakınlarından Udi Gorin, "Toplantının amacı bakanların İsrail'in savaştaki hedeflerini açıklamasıydı. Daha önce esirlerin kurtarılmasının en önemli amaç olduğu söylenirken, şimdi Netanyahu, her iki hedefin de eşit derecede önemli olduğunu söyledi. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı" dedi.

Esir sayısı hakkında

İsrail ordusu, 239 kişinin Hamas tarafından esir alındığı, yaklaşık 40 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Hamas, 24 Ekim itibarıyla 4 esiri serbest bırakmış durumda.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise esir sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu, bunların 200'ünün Kassam Tugayları'nın elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu açıkladı.

Yine, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 50 esir hayatını kaybetti.

(NT)