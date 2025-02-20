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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 13:45
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 13:50
2 dk Okuma

Hamas, dört İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç’a teslim etti

İsrail ordusu, cenazeleri Kızılhaç ekiplerinden teslim aldığını ve bir sağlık merkezine götürülerek kimlik tespiti yapılacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamas, dört İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç’a teslim etti
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Hamas, Gazze Şeridi’nde “İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini”, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde tabutlarla Uluslararası Kızılhaç’a teslim edilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas’ın cenazeleri İsrail’e götürüldü.

İsrail ordusu, cenazeleri Kızılhaç ekiplerinden teslim aldığını ve bir sağlık merkezine götürülerek kimlik tespiti yapılacağını açıkladı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada “Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı” demişti.

Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat’ta İsrail, bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak.

Hamas, yürütülen müzakereler kapsamında 20 Şubat’ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç’a teslim edeceğini ve 22 Şubat’ta daha önce planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Hamas’tan “esirleri İsrail öldürdü” mesajı

Hamas, teslim töreninde astığı afişlerle söz konusu esirlerin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “vampir” olarak tasvir edildiği afişte, “Savaş suçlusu Netanyahu ve onun Nazi ordusu, onları Siyonist savaş uçaklarının füzeleriyle öldürdü,” ifadelerine yer verildi.

Platformda cenazelerin bulunduğu siyah tabutların yanına, esirlerin ölümüne neden olan İsrail füzelerinin yerleştirilmesi dikkati çekti.

Hamas, İsrail’in esir takasının altıncı turunda Filistinli esirleri üzerinde Davut yıldızlı “Unutmayacağı, affetmeyeceğiz” yazılı kıyafetlerle serbest bırakmasına da “Asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız... Tufan bizim randevumuzdu,” yazılı pankartla yanıt verdi.

İsrail’de savaşa yeniden dönülmesini talep eden sağcı siyasilerin çağrılarına da cevap veren Hamas, platformda Arapça, İbranice ve İngilizce “Savaşın dönüşü, esirlerin tabutlarda dönüşü anlamına gelir,” ifadelerini kullandı.

“Esirler, İsrail ordusunun bulunduğu bölgede tutuluyordu”

İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, cenazeleri teslim edilen İsrailli esirler, ordunun yoğun faaliyet yürüttüğü bir bölgede tutuluyordu.

Hamas’ın İsrail bombardımanında öldüklerini duyurduğu esirlerin, İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği ve dört ay boyunca faaliyet gösterdiği Han Yunus’un doğusundaki bir bölgede tutulduğu ve cenazelerinin de bu bölgenin yakınından teslim edildiği aktarıldı.

⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat’ta Netzarim Koridoru’ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze’deki sağ 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Hamas İsrailli esirler Gazze Şeridi israil ordusu kızılhaç
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