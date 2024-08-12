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Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 13:35
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 14:14
2 dk Okuma

Hamas, Biden’ın ateşkes önerisinin uygulanmasını talep etti

Hamas, İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırı ve katliamlarını artırdığını, Heniyye'ye suikast düzenleyecek kadar ileri gittiğini, bunun da Tel Aviv yönetiminin saldırıları sürdürme niyetini ortaya koyduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yerinden edilen ve çadır kampına sığınan Filistinliler var
Fotoğraf: AA

ABD, Mısır ve Katar'ın 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehine takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısının ardından Hamas konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hamas, "Biz de Mısır ve Katarlı arabulucular da, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık. Ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü" dedi.

“İsrail saldırılarını artırdı”

İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırı ve katliamlarını artırdığına ve Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast düzenleyecek kadar ileri gittiğine işaret edilen açıklamada, bunun, Tel Aviv yönetiminin saldırıları sürdürme niyetini ortaya koyduğu kaydedildi.

İsrail'in, arabulucuların ortak açıklamasından sonra 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bulunan Et-Tabiin Okulu'nda en az 100 kişinin öldüğü, 250'sinin yaralandığı bir katliam yaptığına dikkat çekildi.

Arabuluculardan plan talebi

Hamas'ın daha önceki müzakere turlarında gereken esnekliği ve pozitifliği gösterdiği ve bu bağlamda da Biden'ın önerisini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla ilgili 2735 sayılı kararını kabul ettiği ancak İsrail'in buna karşı çıktığı, katliam işlemeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya koyulması için bir plan sunmaları istendi.

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail’in önerisi olduğunu söylediği 3 aşamalı ateşkes planını açıkladı. Plan ilk olarak kalıcı ateşkesi ve İsrail’in Gazze’nin tamamından çekilmesini, ardından rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını içeriyor. Netanyahu ise bu açıklamanın ardından rehine takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürdü. Bu şartlar "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridorunda kalmasını" öngörüyordu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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