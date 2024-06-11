Hamas: Ateşkes kararının uygulanmasında işbirliğine hazırız

Hamas Hareketi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararındaki ilkeleri uygulama konusunda aracılarla müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

ABD'nin "Gazze'de ateşkes" tasarısı BMGK'de kabul edildi

Hamas'tan yapılan azılı açıklamada, "BMGK kararında yer alan kalıcı ateşkes, Gazze'den tamamen çekilme, rehine takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin geri dönüşü maddelerinin memnuniyetle karşılandığı" kaydedildi.

Açıklamada, Hamas'ın, Filistin halkı ve direnişinin talepleriyle uyumlu bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakerelere girmek üzere aracılarla işbirliğine hazır olduğu bildirildi.

“Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı”

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın, başta İsrail'in yenilgiye uğratılması, Filistinlilerin yurtlarına geri dönüşü ve kendi kaderini tayin hakkı olan tam egemenlik ile başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kurulması dahil, ulusal haklarını elde etmek için halkın tümüyle birlikte verdiği mücadeleye devam edeceği vurgulandı.

BMGK’de ateşkes tasarısı kabul edildi

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu aldı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı rehinelerin serbest bırakılması, Filistinli rehinelerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)