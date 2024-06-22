ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 12:03
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2024 12:05
2 dk Okuma

Hamas: Ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Katar ve Mısır’ın sunduğu ateşkes teklifini onayladıklarını ancak İsrail'in ateşkes teklifi üzerinde direniş güçlerinin taleplerinin özünü etkileyecek değişiklikler istediğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas: Ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Stratejik Düşünce Forumu’nun düzenlediği, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşla ilgili senaryoların tartışıldığı sempozyumda konuştu.

Hamas'ın, "saldırıların tamamen durması, İsrail ordusunun çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, rehine takası ve Gazze halkına yardım sağlanması" gibi talepleri olduğunu hatırlatan Heniyye, "Bunlar, halkımızın, direniş güçlerinin ve ümmetin özgür insanlarının talepleri. Hamas, müzakereleri bu talepler üzerinden yürütüyor. Ateşkes müzakerelerinde direniş güçlerinin bu taleplerini karşılayacak tüm girişimlere açığız" dedi.

Katar ve Mısır’ın teklifine onay

Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır’ın sunduğu ateşkes teklifini onayladıklarını ancak İsrail'in ateşkes teklifi üzerinde direniş güçlerinin taleplerinin özünü etkileyecek değişiklikler istediğini dile getirdi.

İsrail'in müzakere stratejisinin, Hamas'a, İsrail'in görüşünü kabul etmesi için uluslararası ve bölgesel düzeyde baskı yapmak üzerine kurulu olduğunu belirten Heniyye, İsrail'in, belirli şartları dayatan siyasi bir tuzak kurduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi.

“Filistin meselesi uluslararası düzeyde gündemde”

Aksa Tufanı'nın Filistin meselesi ve genel olarak bölge için yeni denklemlerin çizildiğinin habercisi olduğunu söyleyen Heniyye, şunları söyledi:

"Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, uluslararası ve bölgesel bazı ülkeler tarafından gündem dışına itilen ve İsrail'in iç meselesi gibi gösterilen Filistin meselesini uluslararası ve bölgesel düzeyde yeniden gündeme sokmuştur. İkincisi, İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır. Üçüncüsü, İsrail içinde çatlaklar meydana gelirken, ümmet, Filistin meselesi üzerinde birleşmiştir."

Heniyye, Gazze'ye yönelik savaşın sadece İsrail değil ABD ve onun Batılı sömürgeci müttefiklerinin de dahil olduğu bir savaş olduğunu sözlerine ekledi.

Müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıkladı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini bildirdi.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü.

ABD'nin "Gazze'de ateşkes" tasarısı BMGK'de kabul edildi
ABD'nin "Gazze'de ateşkes" tasarısı BMGK'de kabul edildi
11 Haziran 2024

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamada Gazze’de derhal ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek karar tasarısı kabul edildi.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail saldırılarında 37 bin 431 Gazzeli hayatını kaybetti
20 Haziran 2024
/haber/israil-saldirilarinda-37-bin-431-gazzeli-hayatini-kaybetti-296655
Gazze’de su ve temizlik tesisleri ile altyapının yüzde 67'si yıkıldı
20 Haziran 2024
/haber/gazzede-su-ve-temizlik-tesisleri-ile-altyapinin-yuzde-67-si-yikildi-296637
BM Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de savaş suçu işliyor
12 Haziran 2024
/haber/bm-sorusturma-komisyonu-israil-gazze-de-savas-sucu-isliyor-296434
ABD'nin "Gazze'de ateşkes" tasarısı BMGK'de kabul edildi
11 Haziran 2024
/haber/abd-nin-gazze-de-ateskes-tasarisi-bmgk-de-kabul-edildi-296369
Hamas: Gazze’de savaşı durduracak her anlaşmaya olumlu yaklaşacağız
6 Haziran 2024
/haber/hamas-gazzede-savasi-durduracak-her-anlasmaya-olumlu-yaklasacagiz-296238
ilgili haberler
İsrail saldırılarında 37 bin 431 Gazzeli hayatını kaybetti
20 Haziran 2024
/haber/israil-saldirilarinda-37-bin-431-gazzeli-hayatini-kaybetti-296655
Gazze’de su ve temizlik tesisleri ile altyapının yüzde 67'si yıkıldı
20 Haziran 2024
/haber/gazzede-su-ve-temizlik-tesisleri-ile-altyapinin-yuzde-67-si-yikildi-296637
BM Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de savaş suçu işliyor
12 Haziran 2024
/haber/bm-sorusturma-komisyonu-israil-gazze-de-savas-sucu-isliyor-296434
ABD'nin "Gazze'de ateşkes" tasarısı BMGK'de kabul edildi
11 Haziran 2024
/haber/abd-nin-gazze-de-ateskes-tasarisi-bmgk-de-kabul-edildi-296369
Hamas: Gazze’de savaşı durduracak her anlaşmaya olumlu yaklaşacağız
6 Haziran 2024
/haber/hamas-gazzede-savasi-durduracak-her-anlasmaya-olumlu-yaklasacagiz-296238
Sayfa Başına Git