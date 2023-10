Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı, İsrail Gazze'ye karşı saldırıya geçti

Kaynak: AA, Haaretz

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sabah saatlerinde İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

Roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince Aşkelon kentinde imha edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, "Aksa Tufanı" adıyla operasyon başlattıklarını, ilk aşamada İsrail kentlerine 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 40 İsraillinin öldüğünü, 160'tan fazlasının durumu ağır olmak üzere 740 kişininin yaralandığını açıkladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), X'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli fotomuhabirler İbrahim Lafi (Ain Media) ve Muhammed el-Salihi'nin (Ain Rabi'a) öldürüldüğünü duyurdu.

Gazetecilere yönelik saldırı ve suçları kınayan RSF, tarafları gazeteci güvenliğine zarar vermemeye çağırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 198 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bin 610 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Gazze'deki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi.

“Savaş durumu alarmı” ilan eden İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

Gazze-İsrail sınırındaki çatışmalarda yaralanan ve ölen İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları, bölgeden uzaklaştırılarak Gazze Şeridi'ne getirildi. (AA)

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını, operasyonun adının "Demir Kılıçlar" olduğunu duyurdu.

Haaretz'in haberine göre, İsrail polis şefi, "Savaş halindeyiz. Gazze Şeridi'nden büyük bir saldırı altındayız. Şu anda 21 aktif yüksek çatışma noktası var" dedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.



We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y