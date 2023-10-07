Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı, İsrail Gazze'ye karşı saldırıya geçti

Kaynak: AA, Haaretz

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sabah saatlerinde İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

Roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince Aşkelon kentinde imha edildi.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, "Aksa Tufanı" adıyla operasyon başlattıklarını, ilk aşamada İsrail kentlerine 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

40 İsrailli öldü, 740'ı yaralandı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 40 İsraillinin öldüğünü, 160'tan fazlasının durumu ağır olmak üzere 740 kişininin yaralandığını açıkladı.

Filistinli iki gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), X'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli fotomuhabirler İbrahim Lafi (Ain Media) ve Muhammed el-Salihi'nin (Ain Rabi'a) öldürüldüğünü duyurdu.

Gazetecilere yönelik saldırı ve suçları kınayan RSF, tarafları gazeteci güvenliğine zarar vermemeye çağırdı.

198 Filistinli öldü, 1610'u yaralandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 198 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bin 610 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Gazze'deki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi.

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İsrail'den 'savaş alarmı'

“Savaş durumu alarmı” ilan eden İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

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Gazze-İsrail sınırındaki çatışmalarda yaralanan ve ölen İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları, bölgeden uzaklaştırılarak Gazze Şeridi'ne getirildi. (AA)

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını, operasyonun adının "Demir Kılıçlar" olduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü, 25 yaralı

Haaretz'in haberine göre, İsrail polis şefi, "Savaş halindeyiz. Gazze Şeridi'nden büyük bir saldırı altındayız. Şu anda 21 aktif yüksek çatışma noktası var" dedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.



We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

İsrail: Kendimizi savunacağız

İsrail Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkenin dört bir yanındaki İsrailliler Şabat ve Simchat Tora tatilinde bu sabah sirenlerin çalmasıyla ve Hamas'ın Gazze'den onlara roket atmasıyla uyandılar. Kendimizi savunacağız" dedi.

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında Gazze'nin güneydoğusundaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini açıkladı.

Eğitime ara verildi

Öte yandan Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

İsrail Havalimanları Otoritesi ise havalimanı güvenlik ve emniyet kurallarına uygun olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Sderot'ta polis merkezi ele geçirildi

KAN haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

Bakan Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

Sderot bölgesindeki bazı yolları İsrail güçleri tarafından kapatıldı. (AA)

Herzog: İsrail zor bir dönemden geçiyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise İsrail'in zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından yptığı açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.

(AÖ-VC-NT)