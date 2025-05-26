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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 20:57
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2025 21:17
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Hamas ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti

Hamas, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Ancak Witkoff, Hamas'a ayrı bir öneri sunulmadığını ve Hamas'ın bu yöndeki açıklamalarının doğru olmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamas ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
Witkoff (sağda) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile/Fotoğraf: İsrail Başbakanlık Ofisi

Hamas yetkilieri, ABD'nin garantörlüğü altında kalıcı ateşkes müzakerelerinin süreceğini bildirdi.
İsrailli bir yetkiliye dayandırılan bilgiye göre İsrail hükümeti ise ateşkes teklifini reddetti.

Hamas tarafından kabul edilen anlaşma 70 günlük bir ateşkesi ve iki grup halinde 10 rehinenin salıverilmesini içeriyor.

Hamas kaynağı "Teklif, 70 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'nden kısmi çekilme karşılığında Hamas tarafından iki grup halinde tutulan on yaşayan İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor" dedi.

Witkoff: "Hamas'a ayrı bir teklif yapılmadı"

Ancak Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, kısa haberleriyle bilinen ABD dijital mecrası Axios'a verdiği demeçte Hamas'ın rehine ve ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Witkoff Axios'tan Barak Ravid'e "Hamas'tan gördüklerim hayal kırıklığı yarattı ve tamamen kabul edilemez." dedi.

İsrail'in geçici bir ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul edeceğini söyleyen Witkoff, bu anlaşmayla birlikte yaşayan ve ölen esirlerin yarısının geri döneceğini savundu.

Witkoff, "Bu süreç, kalıcı bir ateşkese giden yolu bulmak için benim başkanlık etmeyi kabul ettiğim esaslı müzakerelerle ilerleyecek. Şu an bu anlaşma masada. Hamas bunu kabul etmelidir." yorumunu yaptı.

Özel Temsilci, açıklamasında, kendilerinin iddialarına rağmen "Hamas'a yeni bir öneri sunulmadığını" belirtti.

(AEK)

Haber Yeri
Gazze
Hamas İsrail abd Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff
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