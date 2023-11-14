Hamas 5 günlük ateşkes karşılığında 70 rehineyi bırakmayı önerdi

Hamas Pazartesi gece yarısı, Katarlı arabulucu heyetine 5 günlük ateşkes karşılığında Gazze'de tutulan 70 kadın ve çocuk rehineyi serbest bırakmaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas'ın askeri liderliği El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin grubun Telegram kanalından yayımlanan bir ses kaydında “Ateşkesin çatışmaların tamamen durmasını ve Gazze Şeridi'nde her yere insani yardım ulaştırılması önündeki engellerin tamamen kaldırılmasını kapsadığını" duyurduğu bildirildi. Ebu Ubeyde, kayıtta İsrail'i anlaşmanın bedelini ödemekten “kaçınmak ve oyalamaca yapmak"la suçladı.

Sözcü Gazze’ye yönelik saldırılarda bir İsrailli kadın askerin öldüğünü de ekledi.

Açıklama öncesinde İsrail'den

Gazze Meclisinin ele geçirildiği haberi

Hamas açıklaması, İsrail Ordu birliklerinin henüz resmen doğrulanmamakla birlikte sosyal medyada Gazze Meclisini ele geçirdikleri ve Rentisi Hastanesinin altında Hamas karargâhlarına uzanan bir tünel şebekesi ortaya çıkardıklarına ilişkin olarak başlattıkları kampanyanın ardından geldi.

Gazze Parlamentosu'nun düştüğüne ilişkin İsrail Ordusunca servis edilen fotoğraf/The Times of Israel

Son bilanço

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 44’ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir var.

Gazze’deki Filistin hükümetine göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'u çocuk ve 3 bin 100'ü kadın.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda da 74 Hizbullah mensubu öldü.

(AEK)