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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 20:56
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 10:08
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KATAR İSRAİL VE HAMAS ARASINDA ANLAŞMA ARIYOR

"Hamas 3 günlük ateşkes karşılığında 50 rehineyi bırakmayı kabul etti"

Katarlı arabulucular, İsrail ve Hamas arasında rehine değiş tokuşuna yönelik anlaşmayı Hamas'ın genel hatlarıyla kabul ettiğini açıkladı. İsrail henüz yanıt vermedi.

Doha

Doha
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/15/hamas-3-gunluk-ateskes-karsiliginda-50-rehineyi-birakmayi-kabul-etti-1.jpg
İsrail'de rehinelerin serbest bırakılması için düzenlenen bir gösteri/middleeastonline.com

Reuters haber ajansının Kahire/Doha kaynaklı son haberine göre, İsrail ve Hamas arasında uzlaşma sağlamaya çabalayan bir Katarlı yetkili Hamas'ın, Gazze'den yaklaşık 50 rehineyi bırakmayı kabul ettiğini açıkladı.

İsrail'in de bazı tutuklu kadın ve çocukları cezaevinden salıvereceği duyuruldu. 

Henüz taraflarca müzakere halindeki anlaşma gerçekleşirse 7 Ekim'de başlayan saldırılar sonrasında en büyük rehine takası gerçekleşmiş olacak. 

Katarlı yetkilinin verdiği bilgiye göre Hamas, anlaşmayı ana hatlarıyla onaylıyor ancak 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalamayı sürdüren İsrail hala ayrıntıları müzakere ediyor. 

Öte yandan Filistinli ve İsrailli yetkililer de henüz müzakere edildiği söylenen anlaşmayı doğrulamadı. 

Hamas daha önce 70 rehineyi bırakacağını açıklamıştı

Hamas 5 günlük ateşkes karşılığında 70 rehineyi bırakmayı önerdi
Hamas 5 günlük ateşkes karşılığında 70 rehineyi bırakmayı önerdi
14 Kasım 2023

Hamas Pazartesi gece yarısı, Katarlı arabulucu heyetine 5 günlük ateşkes karşılığında Gazze'de tutulan 70 kadın ve çocuk rehineyi serbest bırakmaya hazır olduğunu bildirmişti. 

Hamas'ın askeri liderliği El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin grubun Telegram kanalından yayımlanan bir ses kaydında “Ateşkesin çatışmaların tamamen durmasını ve Gazze Şeridi'nde her yere insani yardım ulaştırılması önündeki engellerin tamamen kaldırılmasını kapsadığını" duyurduğu bildirilmişti. Ebu Ubeyde, kayıtta İsrail'i anlaşmanın bedelini ödemekten “kaçınmak ve oyalamaca yapmak"la suçlamıştı. 

(AEK)

Hamas İsrail katar rehineler Filistin-İsrail Savaşı
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