DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.03.2026 09:30 1 Mart 2026 09:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.03.2026 09:44 1 Mart 2026 09:44
Okuma Okuma:  1 dakika

Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?

İran Anayasası’na göre yeni lider belirlenene kadar ülke yönetimi, Cumhurbaşkanı ve Yargı Erki Başkanı ile Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden seçilecek bir din hukukçusundan oluşan üçlü konsey tarafından yürütülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?
*Hamaney'in ölümünün duyurulmasının ardından sokaklara çıkan İranlılar, 1 Mart 2026. (Fotoğraf: IRNA)

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından, ülke yönetiminin geçiş sürecinde nasıl işleyeceğine dair gözler Anayasa’nın 111. maddesine çevrildi. İran resmi haber ajansı IRNA da Hamaney’in ölümü sonrası ülke yönetiminin nasıl şekilleneceğine ilişkin ilgili anayasa maddesini paylaştı.

İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bugün 09:00

İran Anayasası’nın 111. maddesine göre, “Devrim Rehberi”nin vefatı, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirlemek ve ilan etmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmekle yükümlü.

Yeni lider ilan edilinceye kadar ise Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir din hukukçusundan (fakih) oluşan konsey, “Devrim Rehberi”nin tüm görevlerini geçici olarak üstleniyor.

Üçlü konseyin iki üyesi İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei.

Bu süre içinde konsey üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevini yerine getiremezse, çoğunluğun din hukukçularında kalması şartıyla yerine Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin seçeceği bir isim atanıyor.

Mesud Pezeşkiyan kimdir?
Mesud Pezeşkiyan kimdir?
30 Haziran 2024

(VC)

İran ali hamaney İsrail-İran çatışması İran-ABD çatışması
