Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından, ülke yönetiminin geçiş sürecinde nasıl işleyeceğine dair gözler Anayasa’nın 111. maddesine çevrildi. İran resmi haber ajansı IRNA da Hamaney’in ölümü sonrası ülke yönetiminin nasıl şekilleneceğine ilişkin ilgili anayasa maddesini paylaştı.

İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran Anayasası’nın 111. maddesine göre, “Devrim Rehberi”nin vefatı, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirlemek ve ilan etmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmekle yükümlü.

Yeni lider ilan edilinceye kadar ise Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir din hukukçusundan (fakih) oluşan konsey, “Devrim Rehberi”nin tüm görevlerini geçici olarak üstleniyor.

Üçlü konseyin iki üyesi İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei.

Bu süre içinde konsey üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevini yerine getiremezse, çoğunluğun din hukukçularında kalması şartıyla yerine Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin seçeceği bir isim atanıyor.

Mesud Pezeşkiyan kimdir?

