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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2024 16:15
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2024 16:19
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Hamaney: İsrail'e füze saldırıları meşru müdafaaydı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in muhtemel karşı saldırılarına cevap vermekte tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamaney: İsrail'e füze saldırıları meşru müdafaaydı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dört yıl aradan sonra ilk kez başkent Tahran’da cuma namazı kıldırdı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Tahran’ın İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi’nde üst düzey siyasi ve askeri yetkililer ile birlikte on binlerce kişinin katılımıyla kılınan namaz öncesi 27 Eylül’de İsrail’in Beyrut’a saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah için de anma töreni düzenlendi.

Namaz öncesi okuduğu hutbede gündemdeki meseleleri değerlendiren Hamaney, ülkesinin İsrail’e düzenlediği füze saldırılarının ‘meşru müdafaa’ çerçevesinde uygulandığını söyledi.

Hamaney, ülkesinin muhtemel karşı saldırılara cevap vermekte tereddüt etmeyeceğini ve anında karşılık vereceğini ifade etti.

Hamas’ın İsrail’e 7 Ekim 2023’te düzenlediği ‘Aksa Tufanı Operasyonu’na işaret eden Hamaney, Filistinlilerin İsrail’e karşı saldırılarının ‘tamamen meşru’ olduğunu belirtti.

*Hamaney’in yanında tüfekle hutbeye çıktığı görüldü.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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