DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.03.2026 09:46
 SG: Son Güncelleme: 01.03.2026 10:03
Okuma Okuma:  2 dakika

Hamaney'in danışmanı Muhbir: Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirleyecek

İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.

111. madde belirleyici

Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir" ifadelerini kullandı.

"Konsey bugün kurulabilir"

Diğer yandan devlet televizyonuna konuşan İran'ın güvenlik şefi Ali Laricani de "Yakında geçici bir liderlik konseyi oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı, yargı başkanı ve Muhafız Konseyi'nden bir hukukçu, bir sonraki liderin seçilmesine kadar sorumluluğu üstlenecek" dedi.

Laricani, İran'ın en üst düzey güvenlik organı olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı ve Hamaney'in danışmanıydı.

Laricani, "Bu konsey mümkün olan en kısa sürede kurulacak. Bugün içinde kurulması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamaney'in öldüğü duyuruldu

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bugün 09:00

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullanmıştı. Ali Hamaney'in kızı, torunu, damadı ve gelini de saldırılarda hayatını kaybetmişti.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etmişti.

(AB)

İran hamaney muhbir
