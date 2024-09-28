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Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 13:50
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2024 13:51
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Hamaney, Hizbullah’a desteğini açıkladı

İran lideri Ali Hamaney, bölgedeki tüm "direniş güçlerinin" Hizbullah'a destek vereceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamaney, Hizbullah’a desteğini açıkladı
Fotoğraf: AA arşiv

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü savaş suçlarını Lübnan'a da uygulamaya çalıştığını belirten Hamaney, "Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidir" dedi.

İran lideri, bölgedeki "direniş güçlerinin" Hizbullah'ın yanında duracağını ve "direniş güçlerinin mücadelesinin Hizbullah'ın öncülüğünde devam edeceğini" belirtti.

Hamaney, İsrail'in gece Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında olduğu öne sürülen ve akıbeti henüz belirlenemeyen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan söz etmedi.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı
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