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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 12:57
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 13:24
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Hamaney'den 'UCM' yorumu: İdam cezası verilmeli

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, UCM'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararının yetersiz olduğunu belirterek, idam cezası verilmesi gerektiğini ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamaney'den 'UCM' yorumu: İdam cezası verilmeli

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail'in Gazze'ye saldırıları dolayısıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve görevden aldığı eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararına ilişkin konuştu.

Reuters’ın haberine göre, Hamaney, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski bakan Gallant hakkında çıkarılan kararı “Tutuklama emri çıkardılar, bu yeterli değil... Bu suçlu liderler için idam cezası verilmelidir” şeklinde değerlendirdi.

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Lahey'deki UCM, perşembe günü verdiği kararda, Netanyahu ve Gallant’ın, Filistin’de özellikle Gazze’de sivil nüfusuna yönelik eylemler gerçekleştirdiğini belirtti.

Mahkeme,“Gazze’deki sivil nüfusa yönelik insanlığa karşı suçların, yaygın ve sistematik” olduğuna karar verdi.

UCM, İsrail’in, 8 Ekim 2023 ile 20 Mayıs 2024 arasında sivilleri; yiyecek, su, ilaç, tıbbi malzemeler ile yakıt ve elektrikten “kasıtlı, bilerek mahrum bıraktığı” sonucuna vardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant’ın insani yardımı engelleyerek, uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiklerini ifade etti.

UCM, Netanyahu ve Gallant’ın savaş suçları olan açlık yöntemini kullanarak suç işlemeleri konusunda makul nedenler oluştuğunu ve bu suçların, Gazze’de sivil nüfusun sağlığına ve hayatta kalmasına ciddi bir tehdit oluşturduğuna hükmetti.

Mahkeme, açıklamasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın başındaki isim Muhammed Deif hakkında da tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

İsrail ordusu, Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda öldüğünü açıklamıştı.

Hamas, Deif'in öldürüldüğünü teyit etmemişti.

İsrail, Deif'in Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısından sorumlu isimlerden biri olduğunu öne sürmüştü.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Ayetullah Ali Hamaney UCM benyamin netanyahu Yaov Gallant
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