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Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 20:29
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 11:54
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AHBAP DERNEĞİ DENETLENDİ

Haluk Levent: Alnımızın akıyla süreç tamamlandı

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı denetlemenin bittiğini duyuran Levent, "Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/haluk-levent-ten-denetleme-aciklamasi-alnimizin-akiyla-surec-tamamlandi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan ve hedef gösterilen Ahbap Derneği'yle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı denetim sona erdi.

Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı denetlemenin bittiğini duyuran Levent, "Alnımızın akıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik" dedi.

"Bağışçılarımızı mahcup etmedik"

Levent'in açıklaması şöyle: 

"6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı." 

"Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim. İşte bugün ALNIMIZIN AKIYLA bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik."

"İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu twiti yazma ihtiyacı hissettim. Ne mutlu bize."

"Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına, @AFADBaskanlik ve valiliklerimize, iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz."

7 soruda Ahbap Derneği
7 soruda Ahbap Derneği
10 Şubat 2023

(EMK)

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