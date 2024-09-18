Haluk Ağabeyoğlu sonsuzluğa uğurlandı

Enternasyonalist sosyalist Haluk Ağabeyoğlu, yoldaşları ve dostları tarafından İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Köyü’nde dün (17 Eylül) yapılan bir törenle sonsuzluğa uğurlandı.

14 Eylül gecesi geçirdiği kalp yetmezliği sonucunda hayatını kaybeden Ağabeyoğlu, yaklaşık 200 kişinin katıldığı törenle Bademli Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

Törene, ailesi, kardeşi Murat Ağabeyoğlu’nun yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen yoldaşları ve dostları katıldı.

Siyasi Haber'de yer alan habere göre, Tören boyunca sık sık "Haluk yoldaş onurumuzdur", "Haluk’a sözümüz devrim olacak" ve "Yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganları atıldı.

Kızıl bayrağa sarılı tabutun başında yapılan törende, Haluk Ağabeyoğlu’nun oğlu Turgut Ağabeyoğlu, aile adına bir konuşma yaparak babasını ve yoldaşını anlattı.

Ardından, Haluk Ağabeyoğlu ile 1970'li yıllardan beri Sosyalist Gençlik Birliği (SGB) ve TKP (Birlik) saflarında yoldaşlık eden Aytunç Altay söz aldı.

Komün Dergi adına konuşan Altay’ın ardından, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Saltoğlu, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) adına Erkan Gökber, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) adına Murat Çepni ve ODTÜ Kavaklık Direnişi’nden Tunahan Gözlügöl birer konuşma yaptı. Törende ayrıca Cumartesi Anneleri’nin mesajı da okundu.

Haluk Ağabeyoğlu’nun uğurlanmasına DEM Parti İzmir örgütü, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Emek Partisi (EMEP), Yeşiller ve Sol Parti’nin yanı sıra, Ağabeyoğlu’nun sözcülüğünü yaptığı Dikili Platformu ve çeşitli sosyalist ve demokratik örgütlenmelerden çok sayıda kişi katıldı.

Törenin moderatörlüğünü SYKP önceki dönem eş başkanı Cavit Uğur yaptı. Haluk Ağabeyoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı ve yoldaşı Ertuğrul Kürkçü de törene gönderdiği çelenk ile katıldı.

Konuşmalarda, Haluk Ağabeyoğlu’nun devrimci kimliği, enternasyonalist sosyalist bakış açısı ve güçlü insani dayanışmacı tutumu vurgulandı. Özellikle işçi sınıfı ve Kürt halkı başta olmak üzere tüm ezilenlerin yanında yer alan yorulmaz bir eylem insanı olduğu dile getirildi.

Uğurlama töreni, topluca Enternasyonal marşının söylenmesiyle sona erdi.

Haluk Ağabeyoğlu hayatını kaybetti

Haluk Ağabeyoğlu

(EMK)