Haluk Ağabeyoğlu hayatını kaybetti

Haluk Ağabeyoğlu geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Ağabeyoğlu’nun dostları sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

Ah Haluk abi ah! İnancından asla vazgeçmeyen partimizin kuruluşunda büyük emeği olan dostum ,yoldaşım Haluk Ağabeyoğlu umarım gittiğin yerde huzur bulursun. Çok üzgünüm. pic.twitter.com/VLlQISW9hq — Murad Mıhçı-Մուրատ Մըխճը (@MuradMihci) September 15, 2024

Haluk Ağabeyoğlu'nun aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Artık başımın dertte olduğunu benden önce hissedecek ve çare önerecek, bir şey olursa diye kendi kendisini arkamı kollamakla görevlendirecek dostumun hayatta olmadığını kabullenmek güç. Devrimci hareketin… pic.twitter.com/ehlDLy0Jot — Ertuğrul Kürkçü (@ekurkcuHDP) September 15, 2024

Hrant Dink davasının takibi sürecinde ve Gezi eylemlerinde aktif rol üstlenen Ağabeyoğlu, 2015’te HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Sendikacı Başaran Aksu, Ağabeyoğlu'nun üç gün önce dayanışma amacıyla Soma'da olduğunu duyurdu.

Haluk Ağabeyoğlu’nu kaybetmişiz. Daha üç gün önce Soma Duruşması’ndaydı. Günlerdir Fernas direnişiyle dayanışma organize ediyordu, Agrobay direnişiyle dayanışanlardandı. İşçi sınıfı üzerine düşünür, her türlü sınıf hareketlenmesinden heyecanlanan biriydi. Işıklar içinde olacaktır — Başaran Aksu (@Basaranaksu_) September 15, 2024

Ağabeyoğlu son olarak Filistin'de öldürülen aktivist Ayşe Ezgi Eygi ile ilgili paylaşım yapmıştı.

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bu enternasyonalist devrimci yarın didim'de toprağa verilecek.

gidip sahip çıkacaklardan olamadığım için üzgünüm. dilerim gidenlerimiz olur çevreden.

gücü ile uyusun. — Haluk Ağabeyoğlu (@halukagabeyoglu) September 13, 2024

Tek başına protesto

1996 yılında Başbakan Tansu Çiller, İstinye Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederken Haluk Ağabeyoğlu'nun protestosu ile karşılaştı. ÖDP üyesi Ağabeyoğlu, "Tansu çetelerini bunlarla kapatamazsın. Yaşasın özgürlük ve dayanışma" diye bağırdı. Beş dakika kadar sürdürdüğü eylem korumalar tarafından gözaltına alınması ile sona erdi.

Ağabeyoğlu, Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan "3. Havalimanı işçileri mistik tülü kaldırdı" isimli çalışmaya da katkı sunmuştu. Ağabeyoğlu ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden 1983 yılında mezun olmuştu.

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(Mİ)