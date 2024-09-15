ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2024 10:53
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2024 16:54
2 dk Okuma

Haluk Ağabeyoğlu hayatını kaybetti

Araştırmacı kimliği ile de bilinen, sosyalist hareketin tanınan isimlerinden Haluk Ağabeyoğlu hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Haluk Ağabeyoğlu hayatını kaybetti
Fotoğraf: Ayşegül Oğuz / 1+1 Express

Haluk Ağabeyoğlu geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Ağabeyoğlu’nun dostları sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

Hrant Dink davasının takibi sürecinde ve Gezi eylemlerinde aktif rol üstlenen Ağabeyoğlu, 2015’te HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Sendikacı Başaran Aksu, Ağabeyoğlu'nun üç gün önce dayanışma amacıyla Soma'da olduğunu duyurdu.

Ağabeyoğlu son olarak Filistin'de öldürülen aktivist Ayşe Ezgi Eygi ile ilgili paylaşım yapmıştı.

Tek başına protesto

1996 yılında Başbakan Tansu Çiller, İstinye Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederken Haluk Ağabeyoğlu'nun protestosu ile karşılaştı. ÖDP üyesi Ağabeyoğlu, "Tansu çetelerini bunlarla kapatamazsın. Yaşasın özgürlük ve dayanışma" diye bağırdı. Beş dakika kadar sürdürdüğü eylem korumalar tarafından gözaltına alınması ile sona erdi.

Ağabeyoğlu, Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan "3. Havalimanı işçileri mistik tülü kaldırdı" isimli çalışmaya da katkı sunmuştu. Ağabeyoğlu ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden 1983 yılında mezun olmuştu.

Haluk Ağabeyoğlu'nun bianet'teki yazıları için tıklayın

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git