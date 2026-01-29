Halkların Karavanı Türkiye sınırından geri çevrildi: Enternasyonalistlere gözaltı

Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) ile dayanışma amacıyla 2019 yılında kurulan küresel ağ Rojava İçin Ayağa Kalk’ın (RiseUp4Rojava) Halkların Karavanı (People’s Caravan) adını verdiği kafile, dün (28 Ocak) Yunanistan-Türkiye sınırında durduruldu.

22 Ocak’tan itibaren Avrupa’nın dört farklı rotasından yola çıkan ve Türkiye sınırına doğru ilerleyen karavanda, 10 ülkeden 200’ü aşkın enternasyonalist yer alıyordu. Enternasyonalistler, amaçlarının Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik ablukayı kırmak ve insanî yardım koridoru açılmasını sağlamak olduğunu açıklamıştı.

Sınırda durdurulan ve geri dönmek zorunda kalan enternasyonalistlerden bazıları gözaltına alındı.

Aynı gün, enternasyonalist gençlerden oluşan delegasyondan 16 kişi de gözaltına alınarak Mardin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü ve ardından sınır dışı edildi.

“Yoldaşların özgürlüğünü talep edin”

Halkların Karavanı, yaşanan iki ayrı gözaltıya ilişkin sosyal medya hesabından (Instagram) açıklama yaptı.

“Bu tablo, enternasyonalizmin açık biçimde baskı altına alındığını gösteriyor; ancak baskılar bizi durduramayacak. Çünkü tek bir hedefimiz var: Rojava devriminin ve direnen Rojava halkının yanında durmak.

“Avrupa devletleri ve emperyalist güçler, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne karşı yürütülen savaşın suç ortaklarıdır. Kürtlere yönelik Halep saldırılarının hemen ardından Von der Leyen’in Şam’a davet edilmesi bunun göstergesidir. Aynı şekilde Eş-Şara’nın Almanya’ya davet edilmesi ve AB’nin Suriye hükümetine milyonlarca euro aktarmayı planlaması da bu politikanın parçasıdır. Halkların Karavanı’ndaki gençler, enternasyonalistler, kadınlar ve halklar; bu savaş politikaları tarafından temsil edilmediklerini açıkça ortaya koyuyor ve Kuzeydoğu Suriye’ye karşı yürütülen savaşa karşı duruyor.

“Devrimin yanında duruyoruz. Halkların, gençliğin ve umudun devriminin yanında duruyoruz. Herkesi Avrupa’nın her kentinde ve dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaya çağırıyoruz. Harekete geçin, örgütlenin. Yoldaşların özgürlüğünü talep edin. Rojava devrimini birlikte savunalım.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör @peoplescaravan'in paylaştığı bir gönderi

(TY)