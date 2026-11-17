Halkların İklim Zirvesi’nde “Demokrasi, anti militarizm ve barış” başlıklı özel oturumda Filistinlilerin özgürlük mücadeleleri gündeme getirildi. Oturumda mücadelelerinden dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara aktaran Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden Şeyma Altundal, bianet’e konuştu:

“Türkiye hükümeti bu sene COP’a İsrail’i davet etmemekle övündü. COP alanındaki en büyük salonu Gazze salonu olarak isimlendirmekle iftihar etti. Ancak bu ellerindeki kanı temizlemeye maalesef ki yetmiyor.”

“Filistinlilerle saf tutmak istiyoruz, işgalcilerle değil”

Altundal, Türkiye’nin sevkiyatlarına, Batı Şeria'da, Gazze'de, Filistin’deki soykırımcı şiddete işaret ederek “Filistin'de barış gelmeden iklim adaleti mümkün değil. Bu barış da ancak İsrail'in tamamen yok olmasıyla mümkün. Ve Erdoğan ve Türkiye hükümeti Batılı emperyalistleri eleştirmekte pek mahir” dedi ve ekledi:

🟢🇵🇸 #COP31 | "Ellerindeki kanı temizlemeye yetmiyor." 👉Halkların İklim Zirvesi’nde “Demokrasi, anti militarizm ve barış” başlıklı özel oturumda Filistinlilerin özgürlük mücadeleleri gündeme getirildi. 👉 Oturumda mücadelelerinden dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara aktaran Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden Şeyma Altundal, bianet’e konuştu: 👉 "Türkiye hükümeti bu sene COP’a İsrail’i davet etmemekle övündü. COP alanındaki en büyük salonu Gazze salonu olarak isimlendirmekle iftihar etti. Ancak bu ellerindeki kanı temizlemeye maalesef ki yetmiyor." 📹 @cansuacarr — bianet (@bianetorg_) November 17, 2026

“Ancak tekrar hatırlatmak istiyoruz ki İsrail'in varlığını mümkün kılan yalnızca Batılı emperyalistler değil, maalesef Orta Doğu'daki suç ortakları da aynı zamanda. Filistin halkının yıllarca bizden en temel tek bir talebi var. İsrail'in yalnızlaştırılması. Bu ne demek? İsrail'le kurulan ticari, politik, bürokratik tüm bağların kesilmesi. Ve bizler bu ülkenin gençleri olarak bizim topraklarımızdan soykırımın, işgalin beslenmesini kabul etmiyoruz. Bu bizim Filistin halkına borcumuz. Bizim niyetimiz ne Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerini bozmak, ne başka bir politik ajanda gözetmek. Biz yalnızca Filistin halkının özgürlük mücadelesinde onların yanında saf tutmak istiyoruz. Katillerle, işgalcilerle, soykırımcılarla değil.”

Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden Reyyan Çolak, iklim krizini yaratan küresel fosil yakıt tekellerinin aslında bir yandan kendilerini aklamalarına meşruiyet sağlamak için kurdukları COP31’e karşı Halkların İklim Zirvesi’nde olduklarını belirtti.

“Bir ikiyüzlülük, aslında perde arkası var bu işin”

bianet’e konuşan Reyyan Çolak, COP31’de “Aslında bir ikiyüzlülük, bir perde arkası” olduğunu söylüyor:

“Cengiz Holding, Limak Holding, Koç Holding, Sabancı Holding gibi aynı zamanda iktidara yakınlıklarıyla çok iyi bildiğimiz bir yandan da Akbelen'de, Hatay'da, Samandağ'da Türkiye'nin birçok yerinde ekokırım yapan ve bunu meşrulaştırmak için devletle işbirliği yapan, bu noktada acele kamulaştırmalarla halkın ve doğanın doğal yaşam alanlarına, ekmek kapılarına çökerek yaptıkları ekokırımları aklamak adına bu yıl burada yine tekrar 31'incisi yapılan COP'un sponsoru olarak bulunuyorlar.”

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“Ekokırım ve soykırım birbirinden çok da farklı değiller”

Reyyan Çolak, buna tam olarak karşı çıktıklarını, Filistin İçin Bin Genç olarak yaklaşık üç yılı aşkındır aslında söylemeye çalıştıkları konunun şu olduğunu aktarıyor:

“İsrail'le işbirliği kesilmeden İsrail tecrit edilmeden ve İsrail yalnızlaştırılmadan aslında dünyada barış namına herhangi bir şeyden konuşmak, söz etmek çok mümkün değil. Ve bu aslında ekokırım dediğimiz doğa talanından iklim krizinden çok da bağımsız bir şey değil. Çünkü bu fosil yakıt tekelleri aynı zamanda İsrail'e jet ve akaryakıt sağlıyor, demir çelik gönderiyor. Biz bunun tam karşısında konumlanıyoruz. Çünkü ekokırım ve soykırım aslında birbirinden çok da farklı şeyler değiller.”

🟢🇵🇸 #COP31 | Halkların İklim Zirvesi’nde Filistin ve iklim adaleti vurgusu 📍 Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyeleri, COP31’in arkasındaki “ikiyüzlülüğe” ve iktidara yakın şirketlerin zirve sponsorluğuna tepki gösterdi. 🗣️ Reyyan Çolak, Cengiz, Limak, Koç ve Sabancı gibi holdinglerin bir yandan COP31’e sponsor olurken diğer yandan Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekokırıma neden olduğunu söyledi. 🇵🇸 İsrail’le işbirliğinin sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Çolak, fosil yakıt şirketlerinin İsrail’e jet yakıtı, akaryakıt ve demir çelik sağladığına dikkat çekti. ✊ “Ekokırım ve soykırım aslında birbirinden çok da farklı şeyler değiller.” 🎥 @cansuacarr Kurgu: @elanrbrnc — bianet (@bianetorg_) November 17, 2026

İsrail'in tam bir ambargo ve tecrit altına alınmasının ve Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından akan petrolün kesilmesinin aslında bunun ilk adımlarından biri olduğunu belirten Çolak, şunları aktarıyor:

“Biz bu ilk adımları attırmak için üç yıldan fazladır mücadele ediyoruz. Ve mücadelemizin bir ayağı da burası, iklim zirvesi. Bu yüzden buradayız. O yüzden tekrar ve tekrar söylediğimiz gibi, sokakta da haykırdığımız gibi tekrar söylüyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından akan petrol değil kan. İsrail'e tam ambargo olmadan Filistin'in özgürlüğü hakkında konuşmak Türkiye hükümeti için mutlak bir ikiyüzlülük.”

(CA)