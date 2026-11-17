Halkların İklim Zirvesi’nde “Demokrasi, antimilitarizm ve barış” başlıklı özel oturumun gündeminde Filistinlilerin özgürlük mücadelesi vardı.

Oturumda Filistin halkının mücadelesini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara aktaran Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyesi Şeyma Altundal, bianet’e konuştu:

Türkiye hükümeti bu sene COP’a İsrail’i davet etmemekle övündü. COP alanındaki en büyük salonu Gazze Salonu olarak isimlendirmekle iftihar etti. Ancak bu, ellerindeki kanı temizlemeye maalesef yetmiyor.

“Filistinlilerle saf tutmak istiyoruz, işgalcilerle değil”

Altundal, Türkiye’nin sevkiyatlarına ve İsrail’in Batı Şeria ile Gazze’deki soykırımcı şiddetine dair “Filistin'de barış gelmeden iklim adaleti mümkün değil. Bu barış da ancak İsrail'in tamamen yok olmasıyla mümkün. Ve Erdoğan ve Türkiye hükümeti Batılı emperyalistleri eleştirmekte pek mahir” dedi.

Altundal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak tekrar hatırlatmak istiyoruz ki İsrail'in varlığını mümkün kılan yalnızca Batılı emperyalistler değil, maalesef Orta Doğu'daki suç ortakları da. Filistin halkının yıllardır bizden tek bir temel talebi var: İsrail'i yalnızlaştırmak. Bu ne demek? İsrail'le kurulan ticari, politik ve bürokratik tüm bağları kesmek. Bizler, bu ülkenin gençleri olarak topraklarımızdan soykırımı ve işgali beslemeyi kabul etmiyoruz. Bu bizim Filistin halkına borcumuz. Bizim niyetimiz ne Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerini bozmak ne de başka bir politik ajanda gözetmek. Biz yalnızca Filistin halkının özgürlük mücadelesinde onların yanında saf tutmak istiyoruz. Katillerle, işgalcilerle, soykırımcılarla değil.

🟢🇵🇸 #COP31 | "Ellerindeki kanı temizlemeye yetmiyor." 👉Halkların İklim Zirvesi’nde “Demokrasi, anti militarizm ve barış” başlıklı özel oturumda Filistinlilerin özgürlük mücadeleleri gündeme getirildi. 👉 Oturumda mücadelelerinden dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara aktaran Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden Şeyma Altundal, bianet’e konuştu: 👉 "Türkiye hükümeti bu sene COP’a İsrail’i davet etmemekle övündü. COP alanındaki en büyük salonu Gazze salonu olarak isimlendirmekle iftihar etti. Ancak bu ellerindeki kanı temizlemeye maalesef ki yetmiyor." 📹 @cansuacarr — bianet (@bianetorg_) November 17, 2026

“Bu işin ardında bir ikiyüzlülük var”

Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyesi Reyyan Çolak ise iklim krizine yol açan küresel fosil yakıt tekellerinin kendilerini aklamak ve faaliyetlerine meşruiyet kazandırmak amacıyla COP31’i kullandığını savundu. Çolak, bu nedenle Halkların İklim Zirvesi’nde yer aldıklarını belirtti.

Çolak, COP31’in ardında bir “ikiyüzlülük” olduğunu söyledi:

Cengiz Holding, Limak Holding, Koç Holding, Sabancı Holding gibi iktidara yakınlıklarıyla bildiğimiz şirketler, bir yandan Akbelen’de, Hatay’da, Samandağ’da ve Türkiye’nin birçok yerinde ekokırım yapıyor. Bu şirketler, ekokırımı meşrulaştırmak için devletle işbirliği yapıyor. Acele kamulaştırmalarla halkın ve doğanın yaşam alanlarına, insanların ekmek kapılarına çöküyorlar. Yaptıkları ekokırımı aklamak için de bu yıl 31’incisini gerçekleştirdikleri COP’a sponsor oluyorlar.

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“Ekokırım ve soykırım birbirinden çok da farklı değil”

Çolak, Filistin İçin Bin Genç Hareketi olarak üç yılı aşkın süredir bu politikalara karşı çıktıklarını belirtti. Ekokırım ile soykırım arasındaki ilişkiye dikkat çekti:

İsrail’le işbirliğini kesmeden, İsrail’i tecrit etmeden ve yalnızlaştırmadan dünyada barış adına herhangi bir şeyden söz etmek çok mümkün değil. Bu, ekokırım dediğimiz doğa talanından ve iklim krizinden de bağımsız değil. Çünkü bu fosil yakıt tekelleri aynı zamanda İsrail’e jet yakıtı ve akaryakıt sağlıyor, demir çelik gönderiyor. Biz bunun tam karşısında konumlanıyoruz. Çünkü ekokırım ve soykırım aslında birbirinden çok da farklı şeyler değil.

Çolak ayrıca, İsrail'in tam bir ambargo ve tecrit altına alınmasının ve Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından akan petrolün kesilmesinin bunun ilk adımlarından biri olduğunu belirtti.

🟢🇵🇸 #COP31 | Halkların İklim Zirvesi’nde Filistin ve iklim adaleti vurgusu 📍 Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyeleri, COP31’in arkasındaki “ikiyüzlülüğe” ve iktidara yakın şirketlerin zirve sponsorluğuna tepki gösterdi. 🗣️ Reyyan Çolak, Cengiz, Limak, Koç ve Sabancı gibi holdinglerin bir yandan COP31’e sponsor olurken diğer yandan Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekokırıma neden olduğunu söyledi. 🇵🇸 İsrail’le işbirliğinin sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Çolak, fosil yakıt şirketlerinin İsrail’e jet yakıtı, akaryakıt ve demir çelik sağladığına dikkat çekti. ✊ “Ekokırım ve soykırım aslında birbirinden çok da farklı şeyler değiller.” 🎥 @cansuacarr Kurgu: @elanrbrnc — bianet (@bianetorg_) November 17, 2026

(CA)